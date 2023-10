Đi Hội An đúng mùa nước lũ, nhiều du khách vẫn tranh thủ tận hưởng "đặc sản" phố cổ theo cách rất đặc biệt

Nếu như trước đây, việc du lịch vào những ngày mưa lũ thường được coi là một chuyến đi lãng phí thì giờ đây, các du khách lại rất biết cách tranh thủ tận hưởng. Điển hình có thể kể đến các du khách ghé thăm Hội An, bởi nơi này dù vào mùa lũ cũng vẫn có những trải nghiệm riêng vô cùng thú vị và đáng nhớ.

Mới đây, một đoạn clip về du lịch ở Hội An mùa nước lũ đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Không phải sự tẻ nhạt, buồn chán như tưởng tượng, các du khách lại tranh thủ tận hưởng theo cách riêng. Trông ai cũng có vẻ chill và vô cùng thoải mái với trải nghiệm kiểu này.

Dù đi Hội An đúng mùa nước lên, nhiều du khách vẫn thoải mái và vui vẻ trải nghiệm (Nguồn: TikTok @laquebistro)

Có thể thấy, trong khung cảnh nước ngập mênh mông, nhiều du khách vẫn ngồi cà phê, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thỉnh thoảng có phương tiện đi qua thì sóng lại đánh dạt vào ngay dưới chân. Có người thì bì bõm lội nước đi chụp ảnh, khám phá... Bằng cách riêng của mình, các du khách vẫn tận hưởng chuyến du lịch Hội An.

Bằng cách riêng của mình, các du khách đều tận hưởng trải nghiệm đặc biệt này ở Hội An (Nguồn: TikTok @laquebistro)

Hàng năm, Hội An hầu như đều có những thời điểm bị lũ ngập như trên. Dù vậy, người dân đã sáng tạo ra những hoạt động để các du khách trải nghiệm như chèo sup, đi thuyền ngắm cảnh... Bởi thế nên vài năm trở lại đây, đi thuyền mùa lũ được xem như một sản phẩm du lịch ở Hội An. Nhiều người cũng gọi vui rằng đây là một "đặc sản" của Hội An.

Thế nên, nếu bạn có đi Hội An mà gặp đúng mùa mưa lũ thì cũng đừng thất vọng, hãy cứ trải nghiệm "đặc sản" này của phố cổ. Lưu ý một chút để giữ an toàn khi di chuyển, không ra ngoài khi có mưa gió lớn. Còn những ngày nước lên mà mưa nhỏ hoặc không mưa thì hoàn toàn có thể trải nghiệm những "đặc sản" ở phố Hội rồi.