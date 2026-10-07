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Đi làm ngoài xã an toàn khu, có được hưởng BHYT 100%?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Cao Văn Đô (TPHCM) thường trú tại xã an toàn khu nên được cấp thẻ BHYT, hưởng chi phí khám chữa bệnh 100%. Ông làm bảo vệ tại công ty cách nhà 10 km không thuộc xã an toàn khu, tham gia BHYT tại công ty nhưng mức hưởng chỉ được 80%.

Ông Đô hỏi, ông đi làm về nhà mỗi ngày, vẫn cư trú tại xã an toàn khu thì ông có được đổi quyền lợi hưởng BHYT của công ty là 100% không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật BHYT, người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông Đô hiện đang thường trú tại xã an toàn khu và đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, mặc dù hiện đang tham gia BHYT theo nhóm người lao động tại công ty, ông có thể thực hiện thủ tục đổi mã quyền lợi hưởng BHYT sang đối tượng người dân an toàn khu để được hưởng quyền lợi cao hơn theo quy định. 

Ông Đô có thể liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH, qua bưu chính hoặc nộp qua đơn vị đang làm việc.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
bhyt

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