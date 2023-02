Đi lùi 3 tháng liên tiếp, doanh thu xuất khẩu của Vĩnh Hoàn (VHC) xuống gần thấp nhất 2 năm, riêng thị trường Trung Quốc tăng 22%

Theo kết quả kinh doanh vừa mới cập nhật, tháng 1/2023, CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) đạt doanh thu xuất khẩu 462 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh thu xuất khẩu của VHC đi lùi, và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021 (tháng 1/2021 đạt 453 tỷ).

Xét về cơ cấu, doanh thu cá tra còn 273 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ và là tháng đầu tiên đi lùi kể từ đầu năm tới nay. Dù giảm mạnh song đây vẫn là mảng đóng góp chính vào doanh thu của công ty.

Doanh thu các ngành hàng khác cũng đều đồng loạt giảm sâu trong tháng đầu năm 2023. Cụ thể, sản phẩm phụ thu về 54 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bánh phồng tôm giảm lần lượt 74%, 42%.

Xét theo thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất thu về 117 tỷ đồng tổng doanh thu cho Vĩnh Hoàn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh 65%. Tương tự, thị trường châu Âu giảm 28%, còn 116 tỷ đồng.

Kết quả kém tích cực ngay tại thị trường nội địa khi doanh thu đi lùi 34% so với cùng kỳ, đạt 140 tỷ đồng. Điểm sáng hiếm hoi tới từ thị trường Trung Quốc khi doanh thu cải thiện 22%, đem về 32 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ trọng đóng góp vào doanh thu chung không lớn.

Thị trường Mỹ chưa thể phục hồi, VHC nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Việc doanh thu xuất khẩu của các DN thuỷ sản giảm sâu nằm trong dự báo trước đó của VASEP. Hồi tháng 12/2022, VASEP nhận định XK thuỷ sản sẽ giảm sâu hơn nữa và đà sụt giảm kéo dài sang năm 2023.

Theo báo cáo đầu tháng 1/2023 của VDSC, trong năm 2023 thị trường Mỹ vẫn chưa thể hồi phục trước áp lực lạm phát dai dẳng. VHC nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có tiềm năng phục hồi nhưng vẫn khó bù đắp được sự sụt giảm ở thị trường Mỹ, thị trường chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất và có giá bán cao nhất của VHC.

Lợi nhuận năm 2023 của VHC nhiều khả năng sẽ tăng trưởng âm so với năm 2022. Nhưng so với các năm trước (ngoại trừ 2022), lợi nhuận năm nay của VHC vẫn sẽ cao hơn do giá bán và sản lượng khó giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát giúp tăng tiêu dùng thực phẩm giá rẻ như cá tra.

Bên cạnh đó, mảng collagen và gelatin (C&G) làm giảm bớt mức độ sụt giảm lợi nhuận trong những năm khó khăn của mảng cá tra. Tình trạng dư cung nguyên vật liệu cũng không còn diễn ra như giai đoạn 2018-2019 giúp giá nguyên vật liệu và giá bán không giảm đột biến.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận cả năm của Vĩnh Hoàn năm 2022 đã chinh phục đỉnh mới. Nhờ kết quả kinh doanh bứt phá trong nửa đầu năm, tính chung cả năm 2022, doanh thu công ty đạt 13.239 tỷ đồng – tăng 46% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.014 tỷ đồng, tăng 90%.

Tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt hơn 11.500 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của Vĩnh Hoàn tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 3.884 tỷ đồng.