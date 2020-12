Đi ngược thị trường, 'vua doanh số' Kia Cerato bất ngờ tăng giá

Bảng giá mới của Kia Cerato vừa được cập nhật trên trang chủ Kia Việt Nam có sự khác biệt so với tháng trước. Cả 4 phiên bản của mẫu xe này đều tăng giá 10 triệu đồng so với giá tháng trước.

Cụ thể, các phiên bản Cerato 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium có giá mới lần lượt là 544 triệu, 584 triệu, 639 triệu và 685 triệu đồng. Giá xe tháng trước dao động từ 534 triệu đến 675 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 11, Kia Cerato đã từng tăng giá một lần. Giá 4 phiên bản Cerato kể trên trong tháng 10 là 529 triệu, 569 triệu, 624 triệu và 670 triệu. Khi đó, giá xe thực tế tại đại lý còn giảm thêm 5 triệu đồng nữa. Như vậy, sau 2 lần điều chỉnh, giá niêm yết của Cerato đã tăng tổng cộng tới 15 triệu đồng.

Phiên bản Giá tháng 10 Giá tháng 11 Giá tháng 12 Cerato 1.6 MT 529 534 544 Cerato 1.6 AT Deluxe 569 574 584 Cerato 1.6 AT Luxury 624 629 639 Cerato 2.0 AT Premium 670 675 685

Đơn vị: Triệu đồng

Ngược lại, giá xe trong tháng 9 lại giảm mạnh tới 30 triệu đồng so với tháng 8. Hiện chưa rõ lý do mà mẫu xe này có sự điều chỉnh giá liên tục như vậy. Trang bị của xe không thay đổi.

Thế hệ mới của Kia Cerato bắt đầu được giới thiệu vào cuối năm 2018. Từ đó đến nay, xe chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở trang bị. So với các đối thủ trên thị trường như Hyundai Elantra, Mazda3 và Honda Civic thì giá Kia Cerato thấp hơn một chút.

Cerato mới có thiết kế phá cách và trẻ trung hơn hẳn mẫu cũ. Mẫu xe này rộng rãi hơn thế hệ cũ, đặc biệt là hàng ghế sau. Nội thất thiết kế hiện đại hơn với nhiều "đồ chơi" như ghế bọc da 2 màu, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, màn hình 8 inch đặt nổi, hệ thống âm thanh cao cấp hơn trước, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió sau... Động cơ và trang bị an toàn không thay đổi. Xe vẫn có 2 tùy chọn máy 1,6 lít và 2 lít, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Năm 2020 chứng kiến sự bứt phá của Kia Cerato khi doanh số mẫu xe này trong 11 tháng qua bỏ xa Mazda3 - cựu vua doanh số của năm ngoái. Theo thống kê của VAMA, doanh số Cerato từ đầu năm đến hết tháng 11 là 10.223 xe, trong khi Mazda3 chỉ bán được 8.538 xe. Có khả năng, Kia Cerato sẽ giữ vị trí bán chạy số 1 phân khúc trong năm nay.

Hiện tại, Kia Cerato được THACO lắp ráp không chỉ phân phối ở trong nước mà còn xuất khẩu. Cuối năm 2019, lô Cerato xuất khẩu đầu tiên được đưa sang Myanmar . Với tỷ lệ nội địa hóa đạt chuẩn 40%, mẫu xe này không bị đánh thuế nhập khẩu khi đưa sang các thị trường trong ASEAN.