Đi tiệc cuối năm, tụ họp gia đình, thường xuyên làm 3 việc sau là biểu hiện của người EQ thấp

Cuối năm là thời điểm nhiều doanh nghiệp tổ chức tiệc tất niên để tổng kết chặng đường đã qua, đồng thời cũng là mùa đoàn tụ với những bữa cơm đông đủ họ hàng. Tuy nhiên, chỉ một vài chi tiết thiếu tinh tế cũng có thể khiến bạn vô tình mất điểm trong mắt cấp trên, đồng nghiệp lẫn người thân.

Phát ngôn kém tinh tế

Tại buổi tiệc cuối năm của công ty, có những người nói quá nhiều nhưng lại thiếu chừng mực: kể công cá nhân, nhắc lại sai sót của người khác hoặc buông lời phàn nàn về công việc ngay trên bàn tiệc. Khi lãnh đạo góp ý, họ dễ phản ứng tiêu cực hoặc tỏ thái độ khó chịu, khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Ảnh minh hoạ

Trong các buổi tụ họp gia đình, biểu hiện kém tinh tế trở nên rõ rệt hơn khi một số người liên tục hỏi về lương thưởng, chuyện kết hôn hay so sánh thành tích con cái. Những câu hỏi tưởng là quan tâm nhưng lại khiến người nghe áp lực, khó xử và làm mất đi sự ấm áp của bữa cơm đoàn tụ.

Việc phàn nàn, tò mò về đời tư và khoe khoang bản thân không chỉ làm giảm thiện cảm mà còn cho thấy người nói thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc cũng như chưa đặt mình vào vị trí người khác.

Thiếu quan sát

Trong bữa tiệc tối, người có EQ thấp thường chỉ tập trung vào bản thân: ăn uống trước, nói chuyện riêng, không để ý đến nhu cầu của người ngồi cùng bàn hay sự hiện diện của cấp trên. Họ cũng dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực, tranh luận hơn thua hoặc tỏ thái độ khi không hài lòng.

Ảnh minh hoạ

Ở những buổi tụ họp gia đình, sự thiếu tinh ý thể hiện qua việc thờ ơ với cảm xúc của cha mẹ, ông bà, tập trung vào nhu cầu cá nhân thay vì chú ý đến biểu hiện của mọi người xung quanh. Thậm chí, có người còn to tiếng vì những chuyện nhỏ, khiến không khí sum họp trở nên căng thẳng.

Những hành động này có thể được xem là biểu hiện của EQ chưa cao, khiến người khác cảm thấy khó chịu và dần giữ khoảng cách.

Vui quá mức, bỏ quên nguyên tắc

Đi muộn trong các sự kiện cuối năm là lỗi phổ biến nhưng lại phản ánh rõ sự thiếu tôn trọng tập thể. Một số trường hợp lựa chọn trang phục chưa phù hợp, trao đổi riêng khi lãnh đạo đang phát biểu hoặc có cách ứng xử thiếu chừng mực với cấp trên.

Ảnh minh hoạ

Trong gia đình, việc thiếu lễ phép với người lớn tuổi hơn hay tham gia cuộc vui quá đà cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Không ít trường hợp do thiếu kiểm soát hành động hoặc phát ngôn thiếu cân nhắc dẫn đến mâu thuẫn trong dịp sum họp cuối năm.

Dù không khí có vui vẻ đến đâu, việc quên đi những giới hạn và phép tắc cơ bản thường được nhìn nhận là dấu hiệu của EQ chưa cao, từ đó để lại những ấn tượng không tích cực trong các mối quan hệ.