Địa ốc Him Lam bất ngờ trở thành cổ đông lớn tại Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN)

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) vừa báo cáo giao dịch mua vào cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam.

Cụ thể, Địa ốc Him Lam đã mua vào gần 2,6 triệu cổ phiếu SGN, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% vốn lên 7,6% vốn điều lệ, chính thức trở thành cổ đông lớn tại đây. Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn là 1/6. Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên của cổ phiếu SGN là 74.000 đồng/cp, lượng cổ phần Địa ốc Him Lam mua vào có giá trị thị trường khoảng 192 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SGN 1 năm

Theo cơ cấu cổ đông của SGN cuối quý 1/2023, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (mã: ACV) là cổ đông lớn nhất với hơn 16,1 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 48,03% vốn, theo sau là CTCP Đầu tư Khai thác Cảng với gần 2,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,61%. Lượng cổ phiếu Khai thác Cảng nắm bằng đúng lượng Địa ốc Him Lam vừa báo cáo mua vào.

Nguồn: BCTC quý 1/2023 của SGN

Về tình hình kinh doanh, SGN ghi nhận doanh thu thuần đạt 329 tỷ đồng trong quý 1/2023, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 98% lên hơn 56 tỷ đồng, trong đó lãi ròng hơn 55 tỷ.

Lý giải lợi nhuận tăng mạnh, SGN cho biết tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới những tháng đầu năm tiếp tục được kiểm soát tốt, giúp sản lượng khai thác của các hãng hàng không, đặc biệt là các chuyến bay quốc nội, tăng cao trong tháng 1, đầu tháng 2, sau đó giảm dần và ổn định. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022 là giai đoạn đầu Chính phủ Việt Nam cho phép mở cửa du lịch, thích ứng với tình hình mới nên sản lượng khai thác chưa phục hồi nhiều, do đó doanh thu quý 1/2023 tăng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, quý 1/2023, công ty con của SGN là SAGS-CXR đã có lãi nhẹ trở lại.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 35% và 46% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch, SGN đã hoàn thành 27% mục tiêu cả năm.

Còn nhắc tới địa ốc Him Lam, đây là tổ chức từng tham gia làm cổ đông lớn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) và Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG), tuy nhiên đều đã thoái vốn. Tình hình kinh doanh của Địa ốc Him Lam trong năm 2022 tương đối tích cực với lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 14 lần so với thực hiện của năm trước, đạt 2.380 tỷ đồng.