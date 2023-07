Địa phương phía Nam xuất khẩu 20 tỷ USD, nhiều nhất cả nước trong 6 tháng 2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 7 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 10 tỷ USD trở lên.



Trong đó, TP HCM tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu của cả nước với 19,95 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu của "đầu tàu" kinh tế đã giảm hơn 5 tỷ USD.

Xếp thứ 2 là Bắc Ninh với kim ngạch xuất khẩu đạt 17,06 tỷ USD, giảm gần 4,3 tỷ USD; Bình Dương ở vị trí thứ ba với kim ngạch đạt 14,75 tỷ USD, giảm 3,55 tỷ USD; Thái Nguyên đạt 12,91 tỷ USD, giảm 4,31 tỷ USD; Hải Phòng có kim ngạch 11,5 tỷ USD, tương đương so với kết quả 11,47 tỷ USD của cùng kỳ 2022.

Bắc Giang đạt 10,7 tỷ USD, tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì kim ngạch xuất khẩu của địa phương này lại tăng 8%. Cuối cùng là Đồng Nai với kim ngạch xuất khẩu đạt 10,4 tỷ USD, giảm 2,53 tỷ USD.

Như vậy, trong 7 tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 10 tỷ USD trở lên, có tới 3 địa phương thuộc khu vực Đông Nam Bộ là TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Tính riêng tháng 6/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 29,45 tỷ USD, tăng 5% so với tháng 5/2023; trong khi đó nhập khẩu đạt 26,36 tỷ USD, tăng 1,3%.

Có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong tháng 6/2023, gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Trong 6 tháng 2023, TP HCM tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu của cả nước với 19,95 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Riêng TP HCM, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP HCM tại các cửa khẩu trên cả nước 5 tháng đầu năm 2023 đạt 16,5 tỷ USD, giảm 19,7% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 21,9 tỷ USD, giảm 22,7% so với cùng kỳ. Số liệu do ông Trần Phước Tường, Phó cục trưởng Cục Thống kê TP HCM, cung cấp trong một buổi họp báo gần đây.

Thông tin từ Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM (HUBA), những ngành nghề xuất khẩu hàng hóa giảm mạnh gồm có: ngành dệt may giảm 8% so với cùng kỳ 2022, mỹ nghệ và chế biến gỗ giảm khoảng 15%, trong đó các sản phẩm dăm, viên nén, pallet, đồ gỗ giảm đến 45%.

Theo Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, TPHCM có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2022 với 47,5 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Ninh 45 tỷ USD, Bình Dương 34,3 tỷ USD, Thái Nguyên 29,8 tỷ USD, Hải Phòng 24,9 tỷ USD, Đồng Nai 24,6 tỷ USD, Bắc Giang 22,6 tỷ USD, Hà Nội 17,1 tỷ USD, Phú Thọ 11,8 tỷ USD, Hải Dương 10,4 tỷ USD.

Năm 2022, TP HCM có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Cụ thể có máy vi tính, sản phẩm điện tử - linh kiện (kim ngạch đạt 15,3 tỷ USD); hàng dệt, may (4,4 tỷ USD, tăng 25,0%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (2,7 tỷ USD, tăng 25,4%); giày dép các loại (2,5 tỷ USD, tăng 48,7%); dầu thô (2,3 tỷ USD, tăng 17,9%); gạo (1,2 tỷ USD, tăng 7,2%); hàng rau quả (1,0 tỷ USD, tăng 9,4%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của doanh nghiệp TP HCM qua cửa khẩu cả nước ước đạt 47,18 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Nếu trừ dầu thô, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 44,91 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu thành phố tăng cao cũng nhờ vào chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 13,9% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 14,3%). Trong đó, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 20,4% (cùng kỳ giảm 10,6%).