Địa phương quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước vừa có công trình gần 1.000 tỷ đồng đi vào hoạt động: Diện tích sàn 40.000 m², định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 23/9/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 448/BYT-GPHĐ và chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26/9.

Được khởi công vào tháng 4/2025 tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng, bệnh viện có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công trình gồm 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 40.000 m², quy mô 650 giường bệnh nội trú.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên (Ảnh: Hải Phòng Projects & Developments)

Theo chủ đầu tư, công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng núi Sơn Đào, phát triển theo mô hình “Bệnh viện - Khách sạn”, hướng tới cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao. Bệnh viện được đầu tư hệ thống thiết bị y tế hiện đại, đồng thời ứng dụng công nghệ số và phần mềm quản lý bệnh viện trong hoạt động vận hành.

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân (26/9), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên đã thực hiện ca phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương trụ tay trái. Ca phẫu thuật có sự tham gia trực tiếp của Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Ngọc Sơn, phẫu thuật viên Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong 2 ngày đầu đi vào hoạt động, cơ sở này đã đón hơn 500 bệnh nhân đến tham quan và sử dụng các dịch vụ y tế. Bệnh viện cho biết đã triển khai hơn 4.000 danh mục dịch vụ, kỹ thuật y tế, đồng thời duy trì hệ thống cấp cứu và hoạt động chuyên môn 24/7.

Ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên với sự hợp tác của chuyên gia đầu ngành (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên)

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên triển khai X-quang ngay tại giường (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên)

Trong những ngày đầu vận hành, bệnh viện cũng đưa vào sử dụng hệ thống X-quang di động tại giường, cho phép thực hiện chụp X-quang ngay tại khu vực điều trị, hạn chế việc di chuyển bệnh nhân trong một số trường hợp.

Bên cạnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên, Tổng Công ty Hàng Kênh hiện vận hành hệ thống y tế gồm 3 bệnh viện và 1 phòng khám với tổng quy mô khoảng 1.800 giường bệnh tại Hải Phòng.

Thêm cơ sở y tế tại thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên đi vào hoạt động, bổ sung thêm một cơ sở khám chữa bệnh quy mô lớn tại khu vực Thủy Nguyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Hoạt động thăm khám, chữa bệnh và cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên)

Trước khi bệnh viện này được đưa vào vận hành, hệ thống y tế Hải Phòng có 19 bệnh viện tuyến thành phố và 5 bệnh viện đa khoa khu vực. Thành phố còn có 11 trung tâm trực thuộc thực hiện các chức năng về y tế dự phòng, giám định y khoa, chăm sóc người có công... cùng 27 trung tâm y tế khu vực thực hiện khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.

Việc bổ sung bệnh viện quy mô 650 giường giúp tăng thêm năng lực cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn Hải Phòng - địa phương có quy mô dân số hơn 4,66 triệu người.

Quy mô GRDP của Hải Phòng năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 734.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng tăng 11,33% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương.