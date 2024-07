DIC Corp (DIG) báo lãi cao nhất 10 quý nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.200 tỷ

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần 821 tỷ đồng, tăng gần 410% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước và Hậu Giang.

Sau khi trừ giá vốn và chi phí, DIC Corp lãi trước thhuế 168,8 tỷ đồng trong quý 2, gấp 9,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 123 tỷ đồng, gấp gần 14 lần quý 2/2023 và là mức cao nhất trong vòng 10 quý, kể từ quý đầu năm 2022.

Mặc dù có lãi nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này ấm đến hơn 1.200 tỷ đồng trong quý 2, đột biến so với mức âm 108 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 822 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 60% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 48 tỷ đồng, chủ yếu do quý đầu năm nay lỗ nặng. Với kết quả đạt được, DIC Corp đã thực hiện 26% kế hoạch doanh thu và 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2024, DIC Corp lên kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, lần lượt tăng 72% và 509% so với thực hiện 2023. Năm ngoái, doanh nghiệp bất động sản này cũng đặt mục tiêu kinh doanh rất cao nhưng sau đó đã vỡ kế hoạch đề ra.

Ban lãnh đạo DIC Corp cho biết, doanh nghiệp đã tiếp tục nỗ lực giải quyết các thủ tục pháp lý trong quý 2/2024 làm cơ sở hạch toán các chỉ tiêu vào 6 tháng cuối năm để đảm bảo lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.010 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2024 của DIC Corp dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ việc chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai); Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); Khu đô thị mới DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc; Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang; Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; Dự án Chung cư Vũng Tàu Gateway; Dự án CSJ giai đoạn 1.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của DIC Corp đạt 18.444 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm, trong đó có 2.975 tỷ đồng tiền gửi và các khoản tương đương. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (5.874 tỷ đồng) và hàng tồn kho (7.654 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 2, DIC Corp đã bỏ ra 3.824 tỷ đồng tạm ứng đền bù loạt dự án bất động sản như dự án Long Tân (2.401 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (851 tỷ đồng), dự án Chí Linh (140 tỷ đồng)... Ngoài ra, doanh nghiệp này cònrót 2.414 tỷ đồng cho dự án KĐT du lịch sinh thái Đại Phước, tăng 83% so với con số ghi nhận ở đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đang dừng ở mức 24.300 đồng/cp, giảm 9% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 14.800 tỷ đồng.