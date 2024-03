DIC Corp tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ, muốn phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu trong năm 2024

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội tổ chức ngày 26/4 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, DIC Corp trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 2,5%.

DIC Corp thường có tiền lệ lên kế hoạch tham vọng nhưng cuối năm hoàn thành chỉ tiêu rất khiêm tốn. Điển hình là năm 2023, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Kết quả là DIG chỉ đạt 1.336,8 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, hoàn thành 33% chỉ tiêu và lợi nhuận trước thuế 165,9 tỷ đồng, chỉ đạt 12% kế hoạch đề ra.

Nguồn: DIG

Về kế hoạch đầu tư 7.211,8 tỷ đồng trong năm 2024, DIG dự kiến đầu tư dự án 6.400,7 tỷ đồng và đầu tư tài chính là 811,08 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư 514,76 tỷ đồng dự án Khu trung tâm Chí Linh; 66,38 tỷ đồng vào dự án chung cư A5 tại Khu trung tâm Chí Linh; 933,22 tỷ đồng vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; 431,67 tỷ đồng vào khu phức hợp Cap Saint Jacques; đầu tư 63,28 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước; 158,8 tỷ đồng vào Khu dân cư Hiệp Phước (Đồng Nai); 1.079,14 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch Long Tân (Đồng Nai); 830,92 tỷ đồng vào Khu dân cư Thương mại Vị Thanh (Hậu Giang); 1.000,96 tỷ đồng vào dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); 1.313,84 tỷ đồng vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Với nhu cầu vốn đầu tư lớn trong năm 2024, DIC Corp trình cổ đông nhiều phương pháp huy động vốn.

Đầu tiên, DIC Corp dự kiến sẽ vay thêm 220 tỷ đồng từ ngân hàng. Trong đó, 160 tỷ đồng nợ vay để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 & 3 tại Vũng Tàu; và 60 tỷ đồng để đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Hậu Giang.

Thứ hai, DIC Corp lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Nguồn: DIG

Số tiền huy động, DIC Corp sẽ sử dụng 1.135 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3 tại 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu; 965 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; và còn lại 900 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Thứ ba, chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 37,9% so với giá đóng cửa ngày 29/3 là 32.200 đồng/cổ phiếu), cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Nếu phát hành thành công đợt phát hành riêng lẻ, DIC Corp sẽ huy động 3.000 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; và 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chỉ riêng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu, DIG dự kiến phát hành tổng cộng 350 triệu cổ phiếu, với giá từ 15.000 – 20.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, huy động 6.000 tỷ đồng.

Thứ tư, DIC Corp dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2024 và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 50% so với thị giá hiện tại.

Và cuối cùng, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5%, tổng là 5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Theo DIG, thứ tự phát hành sẽ là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ESOP và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu hoàn tất 4 đợt phát hành, DIG sẽ phát hành thêm tổng cộng 410,49 triệu cổ phiếu, ước tính tăng vốn điều lệ từ 6.098,5 tỷ đồng, lên 10.203,4 tỷ đồng.