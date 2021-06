Dịch Covid-19 khiến rau củ, thịt cá... về chợ đầu mối giảm khoảng 2.000 tấn/ngày

Ngày 29-6 - ngày thứ 2 chợ đầu mối Hóc Môn tạm đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch - tổng lượng rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản về các chợ đầu mối tại TP HCM giảm thêm 11,4% so với ngày hôm trước, đạt 5.608 tấn.

Trong đó, nhóm mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đạt 264,4 tấn/ngày đêm (giảm 14,4%); nhóm mặt hàng thủy hải sản đạt 558,2 tấn/ngày đêm (tăng 0,3%) và nhóm mặt hàng rau củ quả, trái cây: 4.784,7 tấn/ngày đêm (giảm 12,4%).

Chợ đầu mối Hóc Môn dù ngưng hoạt động nhưng đã chủ động điều tiết khoảng 900 con heo (tương đương 67,5 tấn) về lò giết mổ Xuân Thới Thượng để cung cấp cho thương nhân mua sỉ. Bên cạnh đó, tiểu thương chợ này cũng nhập khoảng 300 tấn bí, khoai lang… về các kho xung quanh chợ để cung cấp ra thị trường.

Lượng hàng hoá nông sản thực phẩm các nơi đưa về chợ đầu mối tại TP HCM giảm mạnh trong những ngày gần đây

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, tổng lượng hàng về chợ đạt là 3.519 tấn, giảm 1,5% so với ngày 28-6 là 3.574 tấn. Dù vậy, mặt hàng rau củ quả tiếp tục tăng 6,7%, đạt 2.193 tấn (ngày 28-6 đã tăng 14%).



Còn tại chợ đầu mối Bình Điền, mặt hàng rau củ quả và trái cây chỉ tăng 0,5%, đạt 965,7 tấn trong khi mặt hàng hàng thịt heo giảm 19,8% so với ngày hôm trước, đạt 177,4 tấn (ngày 28-6 đã tăng đến 58,8%).

So với thời điểm nửa đầu tháng 6, lượng nông sản thực phẩm các nơi đưa về tiêu thụ tại các chợ đầu mối TP HCM đã giảm đáng kể. Chẳng hạn, tổng lượng hàng hoá trung bình của nửa đầu tháng 6 dao động quanh mức 7.600 - 7.800 tấn/ngày đêm (hiện chỉ còn 5.608 tấn). Thủy hải sản từ 760-840 tấn đã giảm về mức 558 tấn; gia súc, gia cầm từ 550 tấn chỉ còn 264,4 tấn; rau củ quả từ 6.250 tấn chỉ còn 4.784,7 tấn.

Theo ban quản lý các chợ đầu mối, lượng hàng hóa nông sản thực phẩm cung ứng cho kênh mua sắm truyền thống tại TP HCM giảm mạnh chủ yếu là do cầu thị trường giảm. Các chợ tạm bị giải tỏa, một số chợ đầu mối bị phong tỏa vì liên quan ca F0, nhà hàng, quán ăn cũng ngưng hoạt động… khiến lượng khách đến mua sắm, giao dịch tại chợ đầu mối giảm mạnh so với trước, chợ bán chậm, hầu hết mặt hàng ổn định giá, chỉ một số mặt hàng rau củ nhiệt đới như bầu, bí, đậu cove, khổ qua… tăng 1.000 đồng – 5.000 đồng/kg trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, cũng do dịch bệnh ảnh hưởng đến khâu vận chuyển, mua bán và cả tâm lý, thói quen tiêu dùng, giá bán nhiều mặt hàng - đặc biệt là rau củ quả - đến tay người tiêu dùng đang chênh lệch nhiều so với giá ở chợ đầu mối. Sức mua tại chợ truyền thống giảm đến 40%-60% so với ngày thường.