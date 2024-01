Dịch vụ cho thuê xe tự lái “cháy hàng” dù chưa đến Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày là dịp để mọi người du Xuân đầu năm, sum họp gia đình. Dịp này, nhiều người chưa có điều kiện mua xe ô tô đã tìm đến dịch vụ cho thuê xe tự lái khiến nguồn cầu tăng cao kể từ đầu và giữa tháng 1/2024.

Gia đình anh Phạm Quang và chị Vân Hà (ở Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cho biết, Tết này để thuận tiện di chuyển về quê thăm nội ngoại đôi bên, nên hai vợ chồng có ý định thuê một chiếc ô tô 5 chỗ. Anh Quang đã liên hệ nhiều nơi nhưng vẫn chưa thể chốt được chiếc xe ưng ý do giá thuê quá cao và hợp đồng yêu cầu dài ngày, trong khi gia đình chỉ có nhu cầu sử dụng trong 3 ngày.

Anh Quang cho chia sẻ: "Tôi dự định thuê xe từ sáng ngày 30 để về Vinh ăn Tết và đến ngày mồng 2 sẽ trả xe, nhưng cả tuần vừa rồi liên hệ nhiều chỗ vẫn chưa thể thuê được xe, chỗ thì báo hết, chỗ còn xe yêu cầu làm hợp đồng thuê từ ít nhất là 8 ngày. Giá thuê thì quá cao, tăng gấp đôi nên chúng tôi cũng cần tính toán lại".

Dịch vụ thuê xe Tết luôn tình trang cầu nhiều hơn cung. (Ảnh minh họa)

Cũng giống như gia đình anh Phạm Quang, gia đình chị Bùi Thị Thu (ở đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) vẫn loay hoay chưa tìm được chỗ thuê xe chỉ vì giá xe quá cao.

“3 ngày nay chồng tôi gọi điện khá nhiều nơi để hỏi thuê xe mà rất khó thuê, sẽ chỉ có gói tối thiểu 10 ngày, giá thuê là 1 triệu đồng/ngày. Thời điểm nhận xe muộn nhất vào khoảng ngày 27, 28 Tết và có dịch vụ giao xe tận nhà nhưng mất thêm chi phí. Đa số các cơ sở đều có giá thuê cao gấp đôi ngày thường. Xe đời mới và VIP chút thì giá cho thuê là 1,8 triệu đồng/ ngày. Thuê 10 ngày là hết 18 triệu đồng. Còn thuê ít ngày hơn giá sẽ cao hơn chút, khoảng 2 triệu đồng/ ngày” - chị Thu chia sẻ.

Trong vai người đi thuê xe, PV gọi điện đến một số cơ sở làm dịch vụ kinh doanh cho thuê xe tự lái ở quận Đống Đa, hay quận Thanh Xuân (Hà Nội) thì gần như các cơ sở đều đã cho thuê hết xe từ cách đây 1 tuần, lịch cho thuê xe kín mít.

Anh Hùng, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô ở đường Yên Lãng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, năm nay dù kinh tế khó khăn nhưng lượng người liên hệ vẫn gấp 3-4 lần ngày thường.

Người thuê thường chọn những mẫu xe rộng rãi cỡ B, C hay SUV thay vì xe cỡ nhỏ hạng A dù giá đắt hơn. (Ảnh minh họa)

"Hiện, chỉ có gói thuê 10 ngày trở lên, giá cao nhưng cũng chỉ đủ xe cho khách quen thuê, khách vãng lai cũng không đủ nguồn cung" - anh Hùng cho biết thêm.

Theo anh Hùng, đa số khách thuê xe đi Tết lựa chọn ô tô hạng B và C do không gian đủ rộng rãi có thể chở được cả gia đình và hành lý. Các mẫu xe cỡ nhỏ hạng A như Kia Morning, Hyundai Grand i10 năm nay ít được ưa chuộng hơn do xe nhỏ, nếu lái đường trường đi xa sẽ không được thoải mái. Trong đó, các mẫu xe như Toyota Vios hay Hyundai Accent luôn hết xe đầu tiên, ngoài ra còn có Mazda3, Kia Cerato, Kia Seltos, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson cũng là những dòng xe được khách hàng ưa thích.

Hiện nay một số cơ sở kinh doanh còn xe cho thuê thì giá xe khá cao. Ví dụ như: Mẫu xe hạng A Hyundai Grand i10, thông thường giá thuê khoảng 600.000 đồng/ngày nhưng dịp Tết tăng lên 12 triệu đồng cho 10 ngày (khoảng 1,2 triệu đồng/ngày). Cũng với quãng thời gian thuê xe như trên, Toyota Wigo, VinFast Fadil có giá 10 triệu đồng còn Toyota Vios, Hyundai Accent giá khoảng 15 triệu đồng/10 ngày.

Đối với một số mẫu ô tô hạng C như Kia Cerato, Toyota Corolla Altis có giá thuê cao hơn, khoảng 18 triệu đồng cho 10 ngày. Với xe gầm cao như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, khách cần trả trên dưới 2,5 triệu đồng cho mỗi ngày thuê. Bên cạnh đó, các đời xe gần như không chênh lệch, trừ khi thuộc hai thế hệ và khác nhau về mẫu mã, kiểu dáng. Chẳng hạn như cùng một dòng xe Mazda3 đời từ 2016-2019 sẽ có giá rẻ hơn đời từ 2019-2023 khoảng 200.000 đồng/ngày.

Giá cho thuê xe của một cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái dịp Tết

Đối với xe điện của Vinfast, Xanh SM vừa ra mắt gói thuê xe điện gồm các mẫu VinFast VF e34, VF 5 Plus, VF 8 và VF 9. Mức giá thuê khởi điểm từ 11,96 triệu đồng/xe cho 10 ngày và cao nhất lên đến 34,4 triệu đồng/ 10 ngày. Điều này giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho những ngày du xuân sắp tới.

Ngoài việc liên hệ trực tiếp các cơ sở kinh doanh, cũng có một số ứng dụng cho thuê xe trực tuyến như Booking, Mioto, TripX, OGIS. Hiện tại, đa số xe trên ứng dụng cũng yêu cầu thuê ít nhất từ 5-10 ngày nếu chọn thời gian thuê trùng tết Nguyên đán.

Bảng giá niêm yết trên Mioto cho thấy mức giá cho thuê xe dịp Tết dao động từ 900.000-2.000.000 đồng/ngày tùy loại. Tuy nhiên, để thuê được dòng xe theo đúng nhu cầu vào dịp Tết là rất khó khăn do số lượng xe ít trong khi nhu cầu rất cao.

Gói thuê xe trong 10 ngày Tết từ ngày 6/2 đến ngày 15/2 của Xanh SM

Về thủ tục cho thuê xe thì hầu hết các cơ sở kinh doanh đều yêu cầu giống nhau. Theo đó, khi thuê xe khách hàng cần cung cấp căn cước công dân, giấy phép lái xe, cùng một khoản thế chấp có thể bằng tiền mặt hoặc xe máy trị giá từ 30-50 triệu đồng hoặc cao hơn. Vì sao phải đặt cọc bằng tiền mặt nhiều, chủ sơ sở kinh doanh lý giải, việc cho thuê xe ô tô tự lái cũng khá mạo hiểm, ô tô là tài sản có giá trị cao, nếu như ngoài việc khách hàng lái va quệt làm hư hỏng, nhiều xe còn dính lỗi phạt nguội mà phải cả tuần, có khi vài tháng mới báo lỗi về.

Cho dù người thuê phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã có trong điều khoản hợp đồng thuê nhưng đây cũng chỉ là hợp đồng dân sự. Có những trường hợp mức phạt cộng dồn quá cao, trong khi khách đã trả xe, lấy lại cọc từ lâu, nên việc đòi khoản này rất khó khăn. Vì thế, nhiều lúc tiền cho thuê xe không bù lại được tiền bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Với mỗi một cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái sẽ có cách tính lợi nhuận khác nhau cho nên giá cho thuê mỗi nơi một khác, do đó, khách hàng nên tham khảo ở nhiều nơi để chọn dịch vụ phù hợp nhất. Bên cạnh đó, để thuê được chiếc xe tự lái ưng ý trong dịp Tết với giá cả phải chăng và tránh những phiền toái, người thuê xe nên chọn thuê sớm, cũng như cần kiểm tra kỹ giấy tờ xe, hiện trạng xe, tình trạng vận hành… để tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có khi trả xe nhận lại cọc và đảm bảo an toàn khi sử dụng xe.