Điểm danh 4 ngành nghề hot, lương khởi điểm chục triệu/tháng

Để đạt được mức lương khởi điểm lên đến chục triệu/tháng, ngoài trình độ chuyên môn bạn cần sở hữu nhiều kỹ năng khác, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng đề ra. Hiện, nhiều sinh viên lựa chọn đi làm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường để lấy thêm kinh nghiệm với mong muốn ra trường có mức lương cao.

Hiện nay, có nhiều ngành học đạt mức lương khởi điểm lên đến chục trệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là một số ngành nghề có mức lương khởi điểm lên đến chục triệu/tháng bạn có thể tham khảo thêm:

Công nghệ thông tin

Theo báo cáo tổng kết thông tin mức lương IT và thị trường IT Việt Nam giữa biến động kinh tế 2024 của Viecoi Headhunting, mức lương lĩnh vực công nghệ thông tin rất cạnh tranh so với những ngành khác.

Với nhân viên trẻ vừa ra trường làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mức lương nhận về thấp nhất rơi vào khoảng 550 USD/tháng (khoảng 13 triệu đồng/tháng). Sau vài năm làm việc, mức lương này có thể tăng lên 4.000 - 6.500 USD/tháng ở vị trí quản lý (khoảng 100 - 165 triệu đồng/tháng).

Báo Lao động dẫn lời ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc hợp tác quốc tế Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam thông tin thêm trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam cần thêm khoảng 1 triệu nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin, mang lại cơ hội việc làm cao dành cho các bạn trẻ.

Nếu đam mê ngành học này, bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của một số trường như: Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học FPT, trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM...

Nhân viên chăm sóc khách hàng song ngữ

Nhân viên chăm sóc khách hàng song ngữ là công việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, thu nhận và quản lý những vấn đề cần giải quyết của khách hành, cung cấp thông tin tới bộ phận phù hợp để xử lý.

Với những sinh viên mới ra trường khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng song ngữ có thể nhận mức lương tới 20 triệu đồng/tháng. Công việc này yêu cầu bạn phải thông thạo tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết và việc có chứng chỉ IELTS mang lại lợi thế lớn.

Ngoài học tiếng Anh tại các trung tâm, bạn có thể tham khảo thêm ngành Ngôn ngữ Anh tại một số trường như: trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Hà Nội, Đại học Vinh, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM...

Thú y

Thú y là ngành học chuyên đào tạo, nghiên cứu năng lực chuyên môn về chăm sóc, bảo vệ động vật, khả năng thực hiện các thao tác phòng thí nghiệm, chẩn đoán và phòng trị bệnh trong chăn nuôi.

Mức thu nhập bình quân của sinh viên mới ra trường hoạt động trong ngành Thú y từ 9 - 15 triệu đồng/tháng. Riêng những người làm việc ở bộ phận nhân viên sale có thể nhận về mức lương từ 15 - 20 triệu/tháng.

Một số trường đang tuyển sinh ngành Thú y hiện nay, thí sinh có thể tham khảo thêm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế), trường Đại học Công nghệ TP.HCM, trường Đại học Cần Thơ...

Chuyên viên vận hành

Vị trí chuyên viên vận hành yêu cầu ứng viên phải có bằng lái xe ô tô tối thiểu B2. Bên cạnh đó, bạn cần có thêm kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, tư duy logic và khả năng quản lý, biết xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành như sự cố kỹ thuật, tranh cãi giữa tài xế và khách hàng...

Hiện, mức lương của một chuyên viên vận hành có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên có thể lên đến 27 triệu/tháng. Nếu bạn am hiểu về quy trình vận hành taxi và quy định liên quan là lợi thế lớn.

Trên đây là 4 ngành nghề hot có mức lương khởi điểm chục triệu/tháng, bạn có thể tham khảo thêm nhiều ngành nghề khác về kỹ thuật máy tính, phần mềm, tư vấn bán hàng, marketing...