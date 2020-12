Điểm danh loạt ô tô giảm giá "khủng" dịp cuối năm

Là mẫu xe mới xuất hiện nhưng Ford Everest 2021 cũng đang được các đại lý khuyến mại 20-75 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ.

Trong đó, Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Titanium 2.0L AT 4x2 giảm giá 20 triệu đồng, phiên bản Ambiente 2.0L AT 4x2 và Ambiente 2.0L MT 4x2 giảm 75 triệu đồng.

Mitsubishi Việt Nam áp dụng nhiều gói quà tặng trị giá lên đến hàng chục triệu đồng cho mẫu Outlander, còn mẫu Pajero Sport có quà tặng trị giá từ 44 - 55 triệu đồng...

Trong tháng 12 này, Honda tiến hành giảm giá mạnh mẫu xe ăn khách CR-V. Mức giảm giá từ 80 - 90 triệu đồng. Số tiền này là Honda Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm theo quà tặng từ các đại lý.

Chiếc SUV X-Trail đang được giảm giá từ 124 - 152 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Phiên bản V-series 2.0 SL Luxury và V-series 2.5 SV Luxury có giá niêm yết mới lần lượt là 913 và 993 triệu đồng; phiên bản V-series 2.0L Luxury có giá 789 triệu đồng.

Hai mẫu xe hạng sang của Mercedes-Benz là C180 và E180 cũng đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ 50%, tương đương mức ưu đãi 140 - 68 triệu đồng cho mẫu C180 và 200 - 240 triệu đồng với mẫu E180.

Mới đây, nhiều đại lý Chevrolet chào bán chiếc Trailblazer với mức giảm giá lên đến gần 300 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay của dòng xe sản xuất năm 2019. Sau khi giảm giá, từ mức niêm yết 1,066 tỷ đồng, chiếc xe chỉ còn dao động tự 780 - 800 triệu đồng.

Trailblazer là mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu từ Mỹ, do VinFast phân phối. Tại Việt Nam, xe có 3 phiên bản Trailblazer, gồm MT LT, LT và LTZ. Tuy nhiên, VinFast đã ngừng nhập khẩu 2 bản MT LT và LT từ lâu, chỉ còn phân phối bản LTZ.