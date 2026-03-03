Điểm danh những ngân hàng tăng trưởng cho vay mạnh nhất: Xuất hiện nhà băng đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ sau Vietcombank, VietinBank, Agribank và Vietcombank

Thống kê từ báo cáo tài chính 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, cho thấy tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 14,16 triệu tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025, tăng thêm hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 19% so với cuối năm trước. Bức tranh tín dụng năm qua cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục dẫn đầu về quy mô, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân tăng tốc mạnh mẽ và trở thành động lực tăng trưởng chính của toàn ngành.

Xét về quy mô tuyệt đối, BIDV vẫn là ngân hàng có dư nợ lớn nhất hệ thống với 2,37 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024. VietinBank đứng thứ hai với 1,99 triệu tỷ đồng, tăng 16%, còn Vietcombank đạt 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 15%. Nhóm Big4 tiếp tục duy trì vị thế áp đảo nhờ lợi thế quy mô và nền khách hàng doanh nghiệp lớn.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của năm 2025 lại đến từ nhóm ngân hàng tư nhân, đặc biệt là MB. Đây là ngân hàng đầu tiên ngoài Big4 vượt mốc 1 triệu tỷ đồng dư nợ, đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng tới 40% – mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng trên sàn chứng khoán. MB đã tăng thêm hơn 307.000 tỷ đồng dư nợ chỉ trong một năm, trở thành một trong những ngân hàng mở rộng tín dụng mạnh nhất hệ thống. Đà tăng trưởng này cho thấy chiến lược đẩy mạnh bán lẻ, khách hàng số và hệ sinh thái tài chính đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cùng với MB, VPBank cũng ghi nhận một năm tăng trưởng bứt phá khi dư nợ cho vay đạt 943.902 tỷ đồng, tăng 36%, tương ứng mức tăng hơn 251.000 tỷ đồng. Với tốc độ mở rộng thuộc nhóm cao nhất hệ thống, VPBank đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nhóm ngân hàng dẫn đầu, nhờ chiến lược tập trung vào tín dụng bán lẻ, SME và sự phục hồi của mảng tài chính tiêu dùng.

Techcombank tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô cho vay lớn nhất với 767.617 tỷ đồng dư nợ, tăng 22% so với năm trước. Mức tăng hai chữ số trên nền quy mô lớn cho thấy ngân hàng vẫn duy trì được tốc độ mở rộng ổn định, đặc biệt ở phân khúc khách hàng cá nhân thu nhập cao và doanh nghiệp tư nhân, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tài sản.

Một điểm sáng khác là HDBank khi dư nợ cho vay đạt 546.371 tỷ đồng, tăng 23%, cao hơn mức bình quân toàn ngành. Mức tăng trưởng này phản ánh sự thành công của ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực có hệ số rủi ro hợp lý như các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), chuỗi cung ứng, sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu, và các dự án xanh. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, giúp ngân hàng duy trì tăng trưởng bền vững mà vẫn kiểm soát tốt rủi ro.

Trong bối cảnh tăng trưởng mạnh, HDBank vẫn giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,66%, cho thấy ngân hàng đã kiểm soát rủi ro hiệu quả và duy trì chất lượng tài sản vững chắc. Đặc biệt, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của HDBank đạt 16,7%, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng đã công bố, mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô trong các năm tới mà không gặp phải áp lực lớn về vốn ngắn hạn.

Ngoài nhóm trên, các ngân hàng như ACB, Sacombank và SHB duy trì mức tăng trưởng quanh 16–18%, phản ánh xu hướng tín dụng phục hồi đồng đều trong hệ thống. Một số ngân hàng quy mô nhỏ hơn như NCB cũng ghi nhận mức tăng cao 37%, dù nền dư nợ còn thấp.

Nhìn tổng thể, năm 2025, nhóm Big4 vẫn thống trị về quy mô tuyệt đối dư nợ cho vay, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân lớn – nổi bật là MB, VPBank, Techcombank và HDBank – tăng trưởng mạnh nhất. Sự tăng tốc này không chỉ giúp các ngân hàng tư nhân thu hẹp khoảng cách với nhóm quốc doanh mà còn cho thấy cạnh tranh trong ngành ngân hàng đang bước sang giai đoạn ngày càng gay gắt hơn.