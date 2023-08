Điểm danh những thị trường bất động sản “tươi sáng” của khu vực phía Nam từ quý 3/2023

Những nỗ lực “nhóm lửa” của các doanh nghiệp địa ốc đã tạo nên tâm lý tích cực cho thị trường bất động sản. Từ quý 3/2023 trở đi, nhiều doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường đang nhận sự quan tâm khá tốt từ người mua, nhất là ở các dự án giá vừa tầm, đáp ứng nhu cầu mua ở thực.

Dù “điểm sáng” của bất động sản chưa lan rộng ra toàn thị trường nhưng một số khu vực có tín hiệu về nguồn cung lẫn sức cầu được kì vọng sẽ là các địa phương dẫn đầu sự phục hồi của thị trường bất động sản phía Nam từ quý 3/2023. Trong đó, câu chuyện hạ tầng là lực đẩy khá lớn cho các khu vực này. Dự án vành đai 3 Tp.HCM, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu rục rịch khởi công; lộ trình nâng cấp từ huyện lên thành phố… đã ảnh hưởng rõ nét đến thị trường bất động sản khu vực.

Nhơn Trạch, Đồng Nai là một trong các thị trường bất động sản phía Nam có sự nhộn nhịp ở phân khúc căn hộ từ quý 2/2023 đến nay. Nếu phân khúc đất nền còn khá chậm nhịp thì dòng căn hộ được người mua quan tâm trở lại.

Thông tin mới đây về việc quy hoạch Nhơn Trạch lên thành phố trước năm 2030 đã tạo tâm lý tích cực cho thị trường bất động sản Nhơn Trạch ở giai đoạn này. Ngoài tuyến đường vành đai 3 xúc tiến triển khai thì việc xây dựng lộ trình lên thành phố đồng nghĩa bất động sản tăng trưởng bền vững gắn liền với phát triển đô thị - kinh tế. Nhà đầu tư vào đón sóng quy hoạch cũng là nguyên nhân dễ thấy nhất ở các khu vực có hạ tầng, hay quy hoạch được công bố.

Ghi nhận cho thấy, gần đây, tại các khu vực như Thị trấn Hiệp Phước, Long Tân, Phước An (Nhơn Trạch) một số dự án căn hộ, nhà phố trong khu đô thị đã rục rịch trở lại, thu hút lượng lớn khách hàng là người dân địa phương có nhu cầu ở thực (ở hoặc đầu tư cho thuê) tìm hiểu dự án. Chẳng hạn, tại trung tâm Nhơn Trạch, FIATO City của Thang Long Real Group là một trong những dự án căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực cho người dân địa phương và nhận được sự quan tâm lớn từ khi ra mắt. Mới đây, sự kiện trải nghiệm "Nhà tôi ở FIATO City" thu hút được hàng trăm khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu dự án.

Nhơn Trạch được dự báo là khu vực "tươi sáng" của thị trường bất động sản phía Nam nhờ tín hiệu đón sóng hạ tầng, quy hoạch của khu vực.

Dĩ An, Bình Dương cũng là khu vực lân cận Tp.HCM được “điểm mặt” nhờ những tín hiệu tích cực về nguồn cung lẫn sức cầu trong thời gian gần đây. Theo kế hoạch, Tp.Dĩ An (Bình Dương) sẽ trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Điều này thúc đẩy loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư, mở rộng, từ đó hình thành trục giao thông liên vùng giữa khu vực này với các tỉnh lân cận. Cùng với đó, do vị trí tiếp giáp Tp.Thủ Đức, Tp.Dĩ An có nhiều lợi thế thụ hưởng tiềm lực của Tp.Thủ Đức.

Cũng như Đồng Nai, tuyến vành đai 3 Tp.HCM khởi công tạo động lực rất lớn cho thị trường bất động sản khu vực này. Tín hiệu về dự án bất động sản bung thị trường Bình Dương từ quý 3/2023 cho thấy, nơi đây sẽ là “điểm sáng” phục hồi từ cuối năm nay.

Trong khi đó, tại Tp.HCM, khu vực quận Bình Tân, quận 9 và huyện Bình Chánh đang có những diễn biến tích cực hơn so với các khu vực khác. Nguồn cung căn hộ giá tầm trung ra thị trường ghi nhận có thanh khoản khá ổn, chủ yếu đến từ nhu cầu mua ở thực. Một số dự án như Akari City, Mizuki Park, MT Eastmark City… chào thị trường giai đoạn này ghi nhận mức độ quan tâm tốt. Cùng với đó, hoạt động bàn giao dự án đúng tiến độ cũng đã kích thích tâm lý thị trường các khu vực này.

Chẳng hạn, tại dự án Akari City giai đoạn 2 (quận Bình Tân) của Tập đoàn Nam Long đang có tiến độ bán hàng khá tốt, nhờ chính sách hỗ trợ người mua của chủ đầu tư. Theo ước tính, với căn hộ 2 phòng ngủ giá khoảng 3 tỉ đồng/căn, sau khi nhận nhà trong vòng 18 tháng tiếp theo, khách hàng chỉ cần trả khoảng 3.8 triệu đồng/tháng. Tập đoàn này mới đây cũng bắt đầu bàn giao hơn 300 sản phẩm thuộc cụm căn hộ Flora Panorama - dự án thành phần của Khu đô thị tích hợp Mizuki Park (Bình Chánh) theo đúng cam kết. Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2023, hơn 1.200 sản phẩm từ 3 dự án thành phần của Mizuki Park đã liên tục được bàn giao đúng tiến độ.

Chia sẻ mới đây, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, quận Bình Tân và một số khu vực của khu Tây Tp.HCM như quận 8, quận 6… người dân có tiền tích lũy rất nhiều, có đến 80% nhu cầu mua bất động sản để ở thực. Vì thế, các dự án nhà ở có mức giá vừa tầm tại khu vực này là một lợi thế. Giao dịch bất động sản tại đây phần lớn đến từ nhu cầu mua ở thực, hoặc đầu tư cho thuê dài hạn.



Nhu cầu mua nhà ở thực tăng là động lực lớn giúp thị trường bất động sản nhanh phục hồi.

Trong báo cáo tháng 7/2023 mới đây, DKRA Group chỉ ra, sức cầu thị trường đã cải thiện đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên, lượng tiêu thụ chỉ tập trung tại một số dự án và khu vực nhất định, chưa lan rộng ra toàn thị trường. Riêng với phân khúc căn hộ, nguồn cung trong tháng 7/2023 tăng mạnh, gấp 3.4 lần so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc căn hộ hạng A tại khu Đông – Tp.HCM tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới trong tháng, trong khi tại Bình Dương, Đồng Nai, căn hộ hạng B và C vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Các giao dịch tập trung ở những dự án có mức giá từ 2-3 tỉ đồng/căn.

Theo dõi thị trường bất động sản nhận thấy, tín hiệu hồi phục của thị trường đã bắt đầu xuất hiện khi thanh khoản tại một số khu vực đã ghi nhận. Động thái quay trở lại thị trường của các nhà đầu tư dựa vào các chuyển biến hạ lãi suất điều hành, cộng với động thái quyết liệt gỡ khó của Chính phủ, nhân tố này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục của thị trường.

Chỉ mới cách đây nửa năm, bức tranh ảm đạm vẫn còn bao phủ thị trường. Khó khăn của doanh nghiệp địa ốc chất chồng khi loạt dự án vướng pháp lý, dòng tiền thu về khó do tỷ lệ hấp thụ bán hàng thấp, áp lực từ nguồn vốn triển khai dự án… Hiện tại, ghi nhận thị trường Tp.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An các dự án bắt đầu rục rịch khởi động mở bán. Ở một số dự án có tỷ lệ booking sản phẩm tăng mạnh, tập trung vào dòng chung cư.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, hiện một số dự án đã cơ bản tháo gỡ được những vướng mắc, nhiều dự án được tái khởi động. Đến cuối quý 3/2023, khả năng thị trường bất động sản sẽ có dấu hiệu hồi phục.

Ông Trần Khánh Quang cho rằng, nguồn cầu ở thực và khả năng mua được ngôi nhà đầu tiên là động lực lớn nhất để hỗ trợ thanh khoản trên toàn thị trường.

Trong những năm qua, nhà đất liên tục tăng giá tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội và Tp.HCM, khiến nhiều người có nhu cầu thực không thể mua được nhà ở vừa túi tiền. Đây chính là kết quả của cơ cấu sản phẩm bất động sản lệch pha, là một phần nguyên nhân khiến thanh khoản sụt giảm mạnh khi thị trường bất ổn, tứ bề khó khăn.

“Nhu cầu về nhà ở vẫn còn rất lớn, đặc biệt là ở phân khúc trung bình - khá đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người lao động. Vì vậy, ở thời điểm này, cần ưu tiên nới thêm chuẩn cho vay với những người dân có nhu cầu ở thật, mua để ở, chứ không phải đầu tư. Thị trường cần phải nhìn xa rằng, nhà ở vừa túi tiền chính là động lực quan trọng giúp cho thị trường bất động sản lấy lại đà tăng trưởng, giải tỏa tâm lý tiêu cực thời gian qua”, ông Quang nhấn mạnh.