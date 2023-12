Điểm đến của lễ hội và sự kiện tại đảo tự nhiên Đông Sài Gòn

Không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng trên đảo tự nhiên cách quận 1 chỉ 30 phút



Tọa lạc trên hòn đảo tự nhiên hình giọt nước như một biểu tượng phong thuỷ mang lại vận may và tài lộc, SwanBay được bao bọc bởi 4 mặt sông cùng thảm thực vật xanh ngút ngàn, tạo nên nét độc đáo cùng các giá trị không thể đong đếm, biến đô thị đảo này trở thành điểm đến trong mơ cho cộng đồng cư dân thành đạt và am tường phong cách sống.

Bên cạnh lợi thế sông nước cùng thảm thực vật tự nhiên nguyên sơ, tạo thành vành đai giúp thanh lọc không khí, SwanBay còn dành đến 65% diện tích cho các mảng xanh và mặt nước như công viên chủ đề, hồ nước tự nhiên, đường chạy bộ ven sông, tiện ích công cộng. Loạt tiện ích nội khu như hồ nước tự nhiên, hồ bơi, phòng tập Gym, Spa, sân chơi trẻ em, sân thể thao, BBQ bên cạnh sân golf 18 lỗ, bến du thuyền, phòng khám Doctor Aibolit, trường học quốc tế KinderWorld và Victoria SwanBay… sẽ giúp cư dân tăng cường sức khoẻ và gắn kết tình thân. Trong khi đó, hệ tiện ích dành cho các hoạt động thương mại và giải trí với những khu ẩm thực, giải trí, dịch vụ, bar, spa, cafe, rạp chiếu phim, khu cắp trại như Artisan, Cộng Cafe, Ecoffee, Lê’s Path Coffee, Lão Trư, Trống Cơm, White Lotus, rạp chiếu phim ngoài trời, Hammock Glamping, An Miên Spa, Shynh Beaty, Tuấn Tú Gourmet… giúp tạo nên không khí sôi động, đậm dấu ấn phồn hoa cho SwanBay.

Với sự cộng hưởng từ không gian và tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng đó, căn hộ vườn ban công Sky Garden thuộc dự án thành phần River Garden Residence tại đô thị đảo vừa ra mắt thị trường đang được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đang muốn kiếm tìm những kỳ nghỉ ngắn ngày vào dịp cuối tuần. Thiết kế thông minh với hệ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn cùng ban công riêng rộng 2,9 m giúp đối lưu không khí và tối ưu hoá ánh sáng tự nhiên chính là những điểm nhấn làm nên nét đặc biệt cho căn hộ Sky Garden. Giữa không gian vườn ban công thoáng đạt đó, chủ nhân có thể tận hưởng khoảnh khắc riêng tư bên ly latte pha đúng điệu, thu vào tầm mắt bầu không gian xanh ngút mắt trải dài khắp công viên chủ đề hay sân golf, hoặc ngắm nhìn phố sá nhộn nhịp phía dưới.

SwanBay – điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật & thể thao ngoài trời

Mang vẻ bình yên, tự tại của một hòn đảo đặc quyền với những không gian sống sang trọng hướng tầm nhìn ra mặt sông thoáng đãng, SwanBay không chỉ thu hút người mua nhà thành đạt cũng như giới đầu tư tinh nhạy, mà còn là điểm đến của nhiều sự kiện văn hoá-nghệ thuật – thể thao và phong cách sống tầm cỡ.

Không gian lễ hội và sự kiện phong cách sống tại SwanBay

Đó là chuỗi sự kiện nghệ thuật "Isle of Art" với các đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng 2000 khán giả. Trước đó, phần thi Best In Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2022" đã mở ra hành trình trở thành điểm đến mới cho các sự kiện tầm cỡ cho SwanBay.

Chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" quy tụ 30 nữ nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi chọn SwanBay làm địa điểm ghi hình.

SwanBay cũng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu giáo dục & đào tạo. Mới đây, Trại hè SwanCamp đã trở lại Mùa 2 với chủ đề "Environmental Art & Design" do SwanBay phối hợp cùng Arkki Vietnam giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần thông qua các hoạt động nghệ thuật và học tập giữa thiên nhiên. Trong khi đó, Giải Chạy bộ ADG Run for Future đã thu hút hơn 300 CBNV Tập đoàn Austdoor và cư dân SwanBay tham dự bên cạnh gian hàng xanh trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Austdoor.

Trong mùa Giáng Sinh năm nay, SwanBay tiếp tục tạo bất ngờ cho cộng đồng cư dân và du khách bằng tác phẩm Thiên Nga Tre độc đáo cao 7m do nghệ sĩ Trung Nghĩa sáng tạo. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên thuần khiết tại hòn đảo tự nhiên tuyệt đẹp, nghệ sĩ đã đưa áng mây, bầu trời, thảm xanh hòa quyện vào tác phẩm để tạo nên không gian Swan Pavilion độc đáo, biến nơi đây thành điểm check-in lý tưởng, đồng thời giúp lan tỏa thông điệp về sự hài hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên.

Bên cạnh các chương trình văn hoá và nghệ thuật đặc sắc, SwanBay còn được biết đến với loạt sự kiện phong cách sống. Việc AUDI Vietnam hay Maserati chọn SwanBay làm nơi tổ chức lễ ra mắt các dòng xe mới nhất của mình đã cho thấy sức hút của điểm đến này. Sự kiện Summer Wanderlust hay Made to Perfection quy tụ nhiều ông lớn trong ngành xa xỉ như Tam Son Yachting, Hublot, Maserati, Mortlach, Vinpearl Luxury Landmark 81 cũng để lại nhiều dư âm trong lòng giới mộ điệu.

Không chỉ kiến tạo chuẩn sống cao cấp đậm chất nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, SwanBay (Hoa Sen Đại Phước) còn mang đến những trải nghiệm không thể đong đếm về phong cách sống. Vẻ hài hoà mà tương phản giữa những giá trị vật lý hữu hình – từ vị trí hiếm có trên đảo tự nhiên, thiết kế hiện đại, cho đến tiện ích đẳng cấp – và những giá trị tinh thần được nhân lên từ nhịp sống sôi động của các sự kiện hay lễ hội, chính là chất liệu để viết nên tuyên ngôn phong cách sống cho chủ nhân căn hộ Sky Garden và cộng đồng dân cư SwanBay.