Bà Lê Hoài An cho biết, là khách thường xuyên đi xe tháng. Tuổi già mắt mờ chân chậm không đi được xe máy bà chọn hình đi lại bằng xe buýt rất tiện và an toàn. Tuy nhiên, một số điểm đỗ có tình trạng tổ chức trông giữ ô tô ngay tại điểm đỗ, bến đỗ khiến xe buýt không thể cập sát lề. Mỗi lần xuống xe bà An thấy nguy hiểm vì ở gần giữa đường, đường đông xe cộ ào ào phía sau xe buýt lao lên một mình bơ vơ giữa đường: "Tôi đề nghị tại điểm dừng đỗ của xe buýt thì cấm không cho tổ chức trông giữ phương tiện để an toàn cho hành khách và đảm bảo an toàn giao thông, chứ đừng nêu lý do thiếu bãi đỗ xe tĩnh nên phải cấp phép trông giữ tạm dưới lòng đường như thế là bao biện không thuyết phục".