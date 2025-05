Điểm mặt 6 dự án bất động sản tại Tp.HCM được gỡ vướng sổ hồng trong đợt này

Tổ công tác 5013 là tổ giải quyết các nội dung liên quan việc cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Tp.HCM. Theo đó, sáu dự án được đưa ra gỡ vướng tại cuộc họp bao gồm:

Khu dân cư Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 do công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt làm chủ đầu tư.

Khu chung cư A1 dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao và Dân cư Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở kinh doanh Khu phố 3, phường Linh Trung, TP Thủ Đức do công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức do công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt làm chủ đầu tư.

Khu dân cư Hưng Phú, phường Phước Long B, TP Thủ Đức do công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Hưng Phú làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP Thủ Đức do công ty TNHH Phát triển địa ốc Rạch Chiếc làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 15/5, Tổ Công tác 5013 gồm ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, làm việc với đại diện chủ đầu tư (CĐT) của 8 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Tp.HCM.

8 dự án gồm: Chung cư Nhà ở xã hội phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Nam Phan làm CĐT;

Khu nhà ở Khang An, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm CĐT;

Dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức làm CĐT;

Dự án xây dựng nhà để bán, phường Cát Lái, TP Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (Invesco), Công ty CP Phú Gia làm CĐT;

Khu nhà ở Bình Hưng – Văn Lang, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang làm CĐT;

Chung cư C1, C2 và 36 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở Gò Sao, số 9A, phường Thạnh Xuân, quận 12 do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm CĐT;

Khu phức hợp Hà Đô Centrosa – Khối B1, số 200 đường Ba tháng Hai, phường 12, quận 10, do Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn làm CĐT;

Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, do Tổng Công ty IDICO – CTCP làm CĐT.

Gần đây, Sở NN&MT đã tổ chức gần 30 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 142 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP với tổng số gần 90 ngàn căn hộ, căn nhà, thửa đất, officetel, cửa hàng và hơn 888 sản phẩm bất động sản khác.

Thống kê sau 6 tháng hoạt động của Tổ công tác 5013, tổ đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 97 dự án, số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ là 71.418 căn hộ, căn nhà. Tổ công tác 5013 là tổ giải quyết các nội dung liên quan việc cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Tp.HCM.