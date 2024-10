Diễm My 9X lộ rõ vòng 2 lùm xùm, còn liên tục làm hành động này giữa tin bầu bí

Mới đây, đông đảo nghệ sĩ cũng như các nàng Hoa - Á hậu Vbiz đã có mặt tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu cao cấp tại TP.HCM.

Bên cạnh sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Tường San hay Quỳnh Anh Shyn, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý tới nữ diễn viên Diễm My 9X. Bởi lẽ, thời gian qua, Diễm My 9X dành nhiều thời gian cho gia đình, hiếm khi lộ diện.

Diễm My 9X lộ bụng lùm xùm thấy rõ khi đi sự kiện

Thế nhưng chẳng phải nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ mà điều khiến công chúng tò mò chính là phần bụng nhô ra thấy rõ của Diễm My 9X.

Theo đó, khi xuất hiện tại sự kiện, Diễm My 9X đã khéo léo chọn cho mình một chiếc váy dài dáng suông màu đen kết hợp cùng một chiếc khăn choàng lông sang trọng. Dù đã diện đồ khá kín đáo nhưng Diễm My 9X vẫn dễ dàng để lộ phần bụng thấy rõ mỗi lầy khoe góc nghiêng.

Đặc biệt, ở khoảnh khắc kết thúc sự kiện và ra về, Diễm My đã cởi bỏ khăn choàng lông rồi đứng cạnh trợ lý. Lúc này giây phút người đẹp lấy tay ôm bụng đã lập tức lọt vào ống kính truyền thông.

Từ đầu Hè năm 2024, Diễm My 9X đã bắt đầu vướng nghi vấn mang thai. Theo đó, người đẹp thường xuyên diện đồ rộng, đi dép thấp, khuôn mặt có phần tròn trịa hơn... Đặc biệt, nhiều lần Diễm My 9X còn còn để lộ vòng 2 lùm lùm khiến nhiều người cho rằng cô đã có tin vui. Tuy nhiên, cho tới tận thời điểm hiện tại, Diễm My 9X vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về chuyện này.

Diện đồ kín đáo nhưng Diễm My 9X vẫn để lộ bụng

Diễm My khéo léo che bụng với trang phục kín đáo