Diễm My 9x xả ảnh du lịch cùng ông xã doanh nhân, tình cảm vợ chồng son lộ rõ qua chi tiết này

Mới đây, trên trang cá nhân, Diễm My 9x xả kho loạt ảnh du lịch nước ngoài cùng ông xã doanh nhân. Địa điểm mà cả hai lựa chọn tận hưởng thời gian bên nhau lần này là Hongkong (Trung Quốc). Trong ảnh, vợ chồng Diễm My 9x vui chơi tại những nơi thăm quan nổi tiếng. Dù không trang điểm cầu kỳ nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm vì visual mặn mà.

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen dành lời khen có cánh cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô dâu mới. Ngoài ra, cư dân mạng còn không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm của đôi vợ chồng son. Có thể thấy trong loạt ảnh, Diễm My 9x và ông xã khi thì khoác tay, lúc thì đầu tựa sát nhau để chụp ảnh và gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc.

Diễm My 9x và ông xã có thêm chuyến du lịch nước ngoài hậu 1 tháng về chung một nhà

Cả hai tình tứ check-in các địa điểm nổi tiếng tại Hongkong (Trung Quốc)

Những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng son

Được biết, Diễm My 9x và Vinh Nguyễn nên duyên từ năm 2016. Sau khoảng thời gian yêu đương có ngọt ngào lẫn sóng gió, cuối cùng người đẹp đã nhận lời cầu hôn từ Vinh Nguyễn trên khinh khí cầu. Cho đến cuối tháng 12/2023, nữ diễn viên chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng với bạn trai trong sự vui mừng của tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Diễm My 9x cho biết bản thân may mắn khi có được bạn đời tâm lý và một gia đình chồng rất vui vẻ và yêu thương mình. Nữ diễn viên tiết lộ mẹ chồng chính là người dạy mình về mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng:

"Trong một năm vừa rồi, My dành nhiều thời gian đọc sách bổ sung kiến thức. Nhưng điều giúp My tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn chính là việc nói chuyện nhiều hơn với mẹ chồng. Mẹ dạy rất nhiều và cái nào cũng hiệu quả. Khi bản thân lập một gia đình mới, rất nhiều thứ mình phải tự động học. Người đầu tiên My nghĩ đến chính là mẹ chồng. Mẹ chồng chính là một kho tàng.

Mẹ chồng dạy nấu ăn, cách chăm sóc tổ ấm, cách giữ lửa cho ngôi nhà của mình như thế nào. Mẹ dặn là hãy cố gắng bên nhau, đó cũng là lý do mà My và Vinh luôn xuất hiện chung là vậy. Việc luôn ở bên cạnh nhau sẽ gắn chặt tình cảm, mình dễ chia sẻ nhiều thứ với nhau hơn".