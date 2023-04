Điểm nhấn khác biệt của Hồ Tràm trên thị trường nghỉ dưỡng phía Nam

Điểm khác biệt của Hồ Tràm với các đô thị du lịch biển



Trong số những điểm du lịch biển gần TP. HCM, Hồ Tràm được đánh giá là có hình thái khác biệt hơn cả. Xuất phát từ cấu trúc địa hình và vị trí trung tâm thành phố, Nha Trang, Vũng Tàu hay Phan Thiết… được xếp vào nhóm đô thị du lịch biển. Đây được hiểu là các đô thị có biển, lấy du lịch làm mũi nhọn song vẫn phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế, gần khu cư dân đông đúc… thích hợp với mục đích du lịch khám phá, vui chơi giải trí nhộn nhịp.

Vũng Tàu là điểm đến điển hình của một đô thị du lịch biển (Nguồn ảnh: Internet)

Trong khi đó, Hồ Tràm lại mang hình thái của một "thiên đường" nghỉ dưỡng cao cấp, có nhiều nét tương đồng với biển Bali tại Indonesia hay Phuket của Thái Lan. Khác với đô thị du lịch biển, Hồ Tràm tách biệt khỏi các khu dân cư, bốn bề được thiên nhiên rừng - biển ôm trọn. Toàn bộ dải mặt tiền biển được quy hoạch bài bản, chủ yếu để phát triển chuỗi resort hạng sang nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp.



Biển Hồ Tràm cách xa khu dân cư và vẫn còn giữ được nét đẹp thiên nhiên nguyên sơ (Nguồn ảnh: Internet)

Không quá đặt nặng việc tham quan, trải nghiệm, đây là nơi để du khách tìm về mỗi khi mệt mỏi, "đối đãi" tốt với bản thân bằng cách tận hưởng những dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Mỗi resort bên bờ biển đều được phân tách ranh giới rõ ràng, tạo ra tính năng sở hữu bãi tắm riêng, đảm bảo tính riêng tư, tự nhiên nhất cho du khách.



Bên cạnh đó, Hồ Tràm cũng là "thiên đường" nghỉ dưỡng 5 sao duy nhất tại khu vực phía Nam có tính năng second home (ngôi nhà thứ 2) với người Sài Gòn. Xét về vị trí địa lý, địa phương này chỉ cách TP. HCM - nơi tập trung tầng lớp trung, thượng lưu lớn nhất cả nước 90 phút chạy xe. Xét về hạ tầng giao thông, Hồ Tràm gần như có đủ mọi lợi thế để trở thành ngôi nhà thứ 2 của hàng chục triệu người thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây khi loạt cao tốc, sân bay trọng điểm hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 2-3 giờ đồng hồ.

"Bến đỗ" của hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế

Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên, Hồ Tràm không đứng ngoài cuộc đua khẳng định vị thế trên thị trường nghỉ dưỡng quốc tế. Tương tự các "thiên đường" biển 5 sao trên thế giới, Hồ Tràm nhanh chóng quy tụ hàng loạt nhà phát triển bất động sản cũng như các thương hiệu vận hành quản lý khách sạn danh tiếng.

Dù chưa hoàn thiện nhưng dễ thấy một thiên đường nghỉ dưỡng thế hệ mới đang dần thành hình tại Hồ Tràm với nhiều resort 5 sao mang thương hiệu quốc tế như: InterContinental Grand Hồ Tràm (InterContinental), Angsana & Dahawa Hồ Tràm (Banyan Tree), Hyatt Regency Hồ Tràm (Hyatt Regency), Meliá Hồ Tràm (Meliá Hotels International)...

Quản lý, vận hành The Six Premier, hai thương hiệu quốc tế Goco Spa và Best Western Premier chính thức gia nhập thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm

Đáng chú ý trong 2 năm trở lại đây là sự hiện diện của Tập đoàn Charm Group trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Tràm. Dự án của Tập đoàn này được giới đầu tư quan tâm khi sở hữu tới 4/10km (tương đương 40%) mặt tiền biển đắt giá nhất Hồ Tràm.



Tận dụng lợi thế vị trí đắc địa, Charm Group nhanh chóng triển khai tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí hoành tráng Charm Resort Hồ Tràm. Trong đó phân khu đầu tiên - The Six Premier tiên phong phát triển dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe. Dưới sự dẫn dắt, vận hành của Goco Spa và Best Western Premier, dự án kiến tạo không gian riêng tư, sang trọng để du khách có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thảnh thơi giữa thiên nhiên trong lành.

The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm là nơi du khách tìm về để tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi giữa thiên nhiên trong lành

Đặc biệt là Goco Spa - "đơn vị vận hành spa tốt nhất toàn cầu năm 2020" đã chọn Hồ Tràm ngay lần đầu đặt chân đến thị trường Việt Nam. Có thể thấy, Charm Resort Hồ Tràm nói riêng và Hồ Tràm nói chung đã đáp ứng được những tiêu chí khắt khe để lọt vào "mắt xanh" của đơn vị danh tiếng thế giới.



Với sự góp mặt của các thương hiệu lớn, Hồ Tràm dễ dàng tiếp cận giới thượng lưu trong và ngoài nước - nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả để sử dụng những dịch vụ tốt nhất. Ghi nhận thực tế trong những năm gần đây, khách sạn cao cấp tại Hồ Tràm đạt tỷ lệ lấp đầy lớn, thường xuyên "cháy phòng" vào cuối tuần và các dịp lễ, Tết.

Từ bờ biển hoang sơ trắng hạ tầng, Hồ Tràm ngày càng phát huy thế mạnh thiên nhiên để thu hút "ông lớn" bất động sản về làm giàu cho mảnh đất này bằng các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Cùng với đó là bảo chứng chất lượng từ loạt đơn vị vận hành danh giá, tương lai Hồ Tràm sánh ngang "thiên đường" du lịch nghỉ dưỡng như Bali hay Phuket sẽ không còn xa.

Thông tin dự án:

Tên dự án: Khu du lịch Thiên Bình Minh



Tên thương mại: Charm Resort Hồ Tràm - Phân khu The Six Premier



Website: http://charmresorthotram.vn/