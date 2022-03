Điểm nổi bật về kinh tế của tỉnh nhiều hộ nghèo nhưng chi tiền mua ô tô vào top 4 cả nước

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nghệ An là tỉnh có số người mua xe ô tô đứng top đầu cả nước. Trong năm 2021, số lượng ô tô cá nhân từ 9 chỗ trở xuống do người dân mua và đăng kiểm lần đầu tại Nghệ An là 14.628 xe, xếp thứ 4 trong danh sách các tỉnh thành chi tiền mua ô tô nhiều nhất cả nước.



Mặt khác, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 5 tỉnh có số hộ nghèo cao nhất cả nước năm 2021 là Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Đắk Lắk và Nghệ An. Trong đó, Nghệ An xếp thứ 5 với 27.324 hộ.

5 tỉnh có số hộ nghèo cao nhất cả nước năm 2021. Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đến hết năm 2021, tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh Nghệ An đạt khoảng 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm. Nghệ An đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm thêm từ 1-1,5%.

Trên thực tế, mặc dù Nghệ An nằm trong những tỉnh thành có nhiều hộ nghèo nhất cả nước nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng có nhiều điểm nổi bật.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 6,2%, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành cả nước và đứng thứ 3 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,01 triệu đồng, tăng 6,8% so với năm 2020.

Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 5,59%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,59%; dịch vụ tăng 1,26%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,53%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng, vượt 26% so với dự toán điều chỉnh.

Đối với công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong năm 2021, tỉnh đã cấp mới 119 dự án; điều chỉnh 156 lượt dự án; tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 44.114,22 tỷ đồng. Trong đó tổng vốn dự án đăng ký mới đạt 31.197,57 tỷ đồng, tăng 40% về số lượng dự án và gấp 3,7 lần số vốn đầu tư đăng ký so với năm 2020.

Sang năm 2022, trong tháng 1, Nghệ An vươn lên thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Trong tháng 1/2022, Nghệ An mặc dù không thu hút được dự án mới, song với 2 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Nghệ An xếp thứ hai với 400 triệu USD, chiếm trên 19% tổng vốn đầu tư cả nước.

Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2022, tỉnh cũng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng số vốn đăng ký là 954,67 tỷ đồng. Điều chỉnh 12 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 5 dự án với số vốn tăng lên 9.292,24 tỷ đồng, nâng tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10.246,91 tỷ đồng. Nhờ đó, Nghệ An xếp thứ 4 trong tổng số các tỉnh thành thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 2 tháng đầu năm.

Đối với vấn đề việc làm, trong năm 2021, theo UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh đang dẫn đầu cả nước về số người đi làm việc ở nước ngoài. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An, năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 40.294 người (vượt 4.66% kế hoạch).

Trong đó, tỉnh có 11.210 người đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng. Đáng chú ý, số lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài có trình độ tay nghề chiếm khoảng trên 60%, mức kiều hối bình quân gửi về nước từ 15 - 30 triệu/người/tháng.

Vì có nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài nên trung bình mỗi năm có hàng trăm triệu USD kiều hối được gửi về địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kiều hối gửi về trong năm 2021 giảm đi đáng kể. Cụ thể, lượng tiền kiều hối gửi về tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt khoảng 450 triệu USD, giảm 50 triệu USD so với năm 2020.

Trong công tác cải cách hành chính, với chỉ số cải cách hành chính 97,25%, công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đứng vị trí thứ nhất trong danh sách công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2021. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An dành được vị trí thứ nhất.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh trong tất cả các khía cạnh. Tỉnh đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và thực hiện phương châm "nhanh - đúng - hiệu quả" trong tham mưu.

Cùng với đó, tỉnh giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Nghệ An tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước và triển khai hiệu quả hơn các dịch vụ công trực tuyến.

https://cafef.vn/diem-noi-bat-ve-kinh-te-xa-hoi-cua-tinh-co-so-ho-ngheo-thuoc-top-5-nhung-chi-tien-mua-o-to-dung-top-dau-ca-nuoc-20220321010038878.chn