Điểm tên các công trình giao thông trọng điểm của Tp.HCM hoàn thành vào năm 2020

Tại khu Tây, dự án hầm chui An Sương ở Q.12, Tp.HCM và huyện Hóc Môn, tổng đầu tư 514 tỷ đồng hoàn thành hôm 19/9, đưa toàn bộ nút giao ở cửa ngõ Tây Bắc Tp.HCM vào khai thác. Công trình khởi công năm 2017, là giai đoạn hai của dự án nút giao An Sương - nơi kết nối các trục huyết mạch: quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường Trường Chinh. Sau khi dự án hầm chui hoàn thành, nút giao An Sương có 3 tầng (hầm chui, mặt đất và cầu vượt) giúp tăng năng lực vận chuyển khách và hàng hóa, tạo thuận lợi kết nối giữa Tp.HCM và Tây Ninh.



Cùng khu vực, dự án mở rộng đường Tô Ký trên đoạn dài 2,4 km từ giao lộ Tô Ký - Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu (huyện Hóc Môn) hoàn thành hồi đầu tháng 10/2020, giúp giảm ngập, ùn tắc ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Khởi công 3 năm trước, dự án có tổng kinh phí hơn 421 tỷ đồng gồm cả xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Tại khu vực, dự án cầu thép An Phú Đông dài 240 m, rộng 12 m, bắc qua sông Vàm Thuật, nối quận 12 với Gò Vấp cũng được thông xe cuối tháng 12/2020. Dự án khởi công hồi tháng 3 với tổng vốn gần 80 tỷ đồng nhằm thay phà An Phú Đông hiện hữu. Vốn đầu tư không lớn nhưng cầu có ý nghĩa quan trọng vì khi hoàn thành giúp người dân An Phú Đông và quận 12 rút ngắn quãng đường, thời gian lên trung tâm thành phố.

Tại khu Đông, bến xe miền Đông mới với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn một 740 tỷ đồng đã đi vào giao đoạn hoàn thành và hoạt động. Khởi công năm 2017 trên diện tích 16 ha ở quận 9, bến xe mới lớn gấp 3 bến cũ cách đó 20 km tại quận Bình Thạnh. Đây cũng là bến xe lớn nhất nước, có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm.

Sau nhiều lần trễ hẹn, bến xe hoạt động giai đoạn 1 ngày 10/10 với 22 tuyến cố định cự ly 1.100 km từ Quảng Trị ra các tỉnh phía Bắc. Bến khai thác góp phần giảm kẹt xe khu trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực bến cũ đang quá tải.

Tại khu Nam, cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè) sẽ thông xe vào cuối tháng 12/2020. Dự án bắc qua rạch Cây Khô nối xã Phước Kiển với Phước Lộc tổng vốn đầu tư 405 tỷ đồng, nhằm thay cầu cũ rộng hơn 2 m xuống cấp. Công trình dài 710 m, trong đó cầu dài 386 m, rộng hơn 10 m cho hai làn xe, cùng lề đi bộ, lan can bảo vệ, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Cầu khởi công năm 2012, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng. Tuy nhiên một năm sau dự án phải ngừng thi công do vướng mặt bằng. Tháng 6 năm nay, khi được huyện Nhà Bè bàn giao mặt bằng, dự án được đẩy nhanh tiến độ và hiện đạt hơn 95% khối lượng. Cầu sẽ thông xe cuối tháng 12, hoàn thành toàn bộ trước Tết Nguyên đán 2021.