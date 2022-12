Điện Biên: 100% quán karaoke phải tạm dừng hoạt động

Vừa qua, Đoàn kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua kiểm tra 64 cơ sở karaoke trên toàn tỉnh (trong đó có 9 cơ sở đã ngừng hoạt động), Đoàn kiểm tra đã thu hồi 9 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở này. Đồng thời yêu cầu 55 cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy tạm dừng hoạt động. Chủ của 55 cơ sở này cũng tự nguyện giao nộp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho công an cấp huyện giữ.

Đến nay, 100% cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập 6 biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 6 cơ sở vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy, với tổng số tiền 23,8 triệu đồng.