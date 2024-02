Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 khách Đài Loan bị “bỏ rơi” ở Phú Quốc

Một đoàn khách Đài Loan trong số hàng trăm khách bị "bỏ rơi" ở Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Ngày 16-2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết đã báo cáo về kết quả xác minh vụ việc liên quan đến thông tin gần 300 khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) bị bỏ rơi tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả xác minh, vào ngày 12-9-2023, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner (gọi tắt Công ty Winner, trụ sở tại TP Phú Quốc) có biên bản xác nhận hợp đồng với Công ty We Love tour có trụ sở tại Đài Bắc.

Ngày 24-1-2024, Công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách đến Công ty We Love Tour. Tuy nhiên, do 2 công ty không thống nhất nên ngày 31-1-2024, Công ty Winner đơn phương gửi bản thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến Công ty We Love tour.

Đoàn khách Đài Loan được hỗ trợ ra sân bay Phú Quốc trở về quê vào ngày 14-2

Ngày 9-2-2024, đoàn khách của Công ty We Love tour đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại đây, đoàn khách không có xe và hướng dẫn viên.

Lúc này, Công ty We Love tour liên hệ thỏa thuận với Công ty Winner phục vụ đoàn khách gồm 292 khách tham gia chương trình tham quan tại Phú Quốc. Công ty Winner đồng ý và liên hệ thuê xe đón và đặt phòng khách sạn cho đoàn khách.

Trong quá trình phục vụ đoàn khách, do phía Công ty We Love tour không thanh toán như thỏa thuận nên Công ty Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung một khoản 720 USD/người. Đồng thời, liên hệ với Công ty We Love tour về việc trên.

Công ty We Love tour phản hồi với Công ty Winner là sẽ thông báo với khách du lịch thanh toán và giữ hóa đơn. Công ty We Love tour sẽ hoàn trả lại chi phí thanh toán qua thẻ của khách du lịch là 720 USD/người.

Những du khách Đài Loan bị "bỏ rơi" ở Phú Quốc tỏ ra khá mệt mỏi vì sự cố chưa từng thấy trong chuyến du lịch của họ

Có 90 khách đồng ý và Công ty Winner đã nhận thanh toán qua thẻ của khách khoảng 1,8 triệu Đài tệ (tương đương 1,442 tỉ đồng); số khách còn lại không đồng ý.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Công ty Winner mặc dù đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc trước đó là 700.000 Đài tệ, nhận vào ngày 18-1-2024. Đồng thời vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ. Cho thấy công ty đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành: "Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định".

Căn cứ quy định pháp luật, Thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Winner 30 triệu đồng về hành vi trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hà Tuấn Minh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Winner - cho biết không đồng ý với kết quả xác minh và đang khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Sở Du lịch tinh Kiên Giang.

Theo ông Minh, đơn vị có hợp đồng với Công ty We Love Tour và gửi báo giá 10 đoàn khách Đài Loan. Trong hợp đồng nêu rõ đến ngày 31-1 không gửi đủ tiền thì hợp đồng trên sẽ không còn hiệu lực. Đồng thời, Công ty Winner có gửi thông báo kết thúc hợp đồng đúng thời điểm trên.

Điều đáng nói là đoàn khách Đài Loan mà Công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho Công ty We Love Tour không liên quan gì với 292 khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận vừa qua.

"Đoàn khách 292 người này chúng tôi hỗ trợ nhân đạo. Còn 10 đoàn khách trong hợp đồng đã bị hủy là những đoàn khách khác. Có tất cả khoảng 800 khách Đài Loan bị "bỏ rơi" tại Phú Quốc vừa qua chứ không chỉ có 292 khách như truyền thông phản ánh.

Những người này đều được các công ty du lịch địa phương hỗ trợ về Đài Loan an toàn. Các đơn vị liên quan phía Đài Loan cảm ơn chúng tôi vì có tinh thần hỗ trợ nhân đạo. Trong khi Sở Du lịch nhận định chưa đúng câu chuyện trên và xử phạt. Không có lý lẽ nào chúng tôi hỗ trợ tích cực cho đoàn khách lại bị phạt. Điều này ảnh hưởng đến uy tín công ty và hình ảnh du lịch Phú Quốc"- ông Minh bày tỏ.

Trước đó, trên trang Fucus Taiwan của Đài Loan đăng tải thông tin có nội dung "Hỗ trợ khách du lịch Đài Loan bị mắc kẹt tại Việt Nam". Ngay sau đó, sự việc gần 300 khách du lịch Đài Loan bị "bỏ rơi" ở Phú Quốc được truyền tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

Các ngành chức năng của tỉnh Kiên Giang cùng với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài Loan lưu trú, tham quan theo kê hoạch ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa 14-2 theo đúng lịch trình.

Sau đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có văn bản gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin trên.