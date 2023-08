Diễn biến “khác lạ” của thị trường nhà đất vệ tinh Tp.HCM từ quý 3/2023

Nhiều chủ đầu tư chọn “điểm rơi” cuối năm

Khác với không khí im ắng của quý 1 và đầu quý 2/2023, từ cuối quý 2/2023 đến nay, thị trường bất động sản khu lân cận Tp.HCM đã cùng lúc khởi chạy với loạt dự án từ căn hộ, đất nền đến nhà phố, biệt thự, villa…Đáng nói, động thái của một số ông lớn trong ngành đã kéo theo những tín hiệu tích cực về nguồn cung lẫn sức cầu cho thị trường bất động sản tỉnh.

Tại Long An , sau khoảng thời gian im ắng nguồn cung và hoạt động đầu tư mua bán, mới đây, một số doanh nghiệp như Nam Long, MIKGROUP… đã “khuấy động” khu vực này bằng dòng sản phẩm biệt thự, villa. Cụ thể, Nam Long đang tung dòng sản phẩm Grand villa thuộc Waterpoint 355ha tại Bến Lức; Khách hàng mua sản phẩm này chỉ cần thanh toán 30% chia thành 5 đợt đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 65% giá trị sản phẩm. Sau nhận nhà, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay 6% trong 12 tháng. MIKGROUP đợt này cũng mở bán 70 sản phẩm còn lại trên giỏ hàng hơn 400 sản phẩm. Đáng nói, nhà đầu tư đã quay lại khu vực này để tìm hiểu dự án.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, dòng căn hộ du lịch đã rục rịch trở lại thị trường. Khoảng đầu tháng 8/2023, dự án Vung Tau Centre Point mở bán với 120 căn trên tổng số 540 căn hộ. Giá tham chiếu của dự án này khoảng 42,9 triệu đồng/m2 chưa VAT. Tương tự, The Maris Vung Tau quy mô 23ha đang mở bán với 600 sản phẩm có giá khoảng 55 triệu đồng/m2 chưa VAT.

Tại khu vực Hồ Tràm, ngày 1/9 tới, Charm Group sẽ kick-off cho dòng resort. Novaworld Hồ Tràm cũng khởi động lại, bán hàng trong quý 3/2023.

Nha Trang, Bình Định, Phú Quốc, Đà Nẵng cũng sôi động không kém với hoạt động bung hàng của các dự án. Các khu vực này trước đó vốn “im ắng chờ thời”.

Cụ thể, dự án Vega City Nha Trang quy mô hơn 43ha hiện đang bán toà khách sạn 300 căn giá từ 3,5-10 tỉ đồng/căn tương đương diện tích 40-85m2. Đây cũng là dự án duy nhất của khu vực này khởi chạy ở giai đoạn này. Trước đó, dự án Welltone của Danh Khôi Group dự án kiến khởi động lại nhưng hiện chưa có thông tin thời gian cụ thể.

Tại Bình Định, ngoài phân khu mới của dự án MerryLand Quy Nhơn – Hưng Thịnh mới kick-off thì Imperial Oasis của chủ đầu tư Lạc Việt cũng đang rục rịch hơn 300 căn nhà phố, biệt thự từ nay đến cuối năm.

Trong khi đó, tại Phú Quốc, theo thông tin từ sàn Đông Tây Land tiết lộ, Vinhomes sẽ tung khoảng 10.000 căn hộ du lịch trong quý 3 đến quý 4/2023. Dự án được rumo với thông điệp “Xu thế tiên phong” được kì vọng “phá băng” cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng cũng khởi động lại với dự án Cosmo khi cho ra mắt phân khu căn hộ Suncosmo Residences với mức giá dự kiến khoảng 60-85 triệu đồng/m2 chưa VAT.

Bình Dương có lẽ là thị trường sôi động nguồn cung nhất khu vực vệ tinh Tp.HCM trong quý 3 này. Với sự khởi động của loạt chủ đầu tư như Pi Group, Phú Đông, C- Holdings, Lê Phong, Bcons, Phát Đạt… nơi đây sẽ hội tụ loạt dự án căn hộ ra hàng trong cuối năm nay.

Có thể kể đến dự án PiCity Park Dĩ An quy mô 1.600 căn hộ; Phú Đông SkyOne gần 800 căn; The Emerald Thuận An với 800 căn; Astra City dự kiến bán hàng lại trong thời gian tới; Bình Dương Tower đã hợp tác với các đại lý và dự kiến sẽ ra mắt 1.500 căn trong cuối năm nay…

Khu vực Đồng Nai cũng không kém cạnh Bình Dương. Eco Park, Thang Long Real Group, Đất Xanh…đang khởi động các dự án và nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Trong đó, dự án Eco Village Saigon River 55ha dự kiến giữa tháng 8/2023 ra hàng khoảng 68 căn dành cho các khách hàng đã booking. Giá tham chiếu dao động khoảng 8-15 tỉ đồng (cho nhà phố), biệt thự song lập 26-33 tỉ đồng/căn và đơn lập 45-60 tỉ đồng/căn.

Có thể thấy, sau hoạt động khởi chạy của các dự án tại Tp.HCM, các khu vực lân cận cũng bước vào guồng đua từ tháng 7/2023. Nếu nguồn cung bất động sản Tp.HCM tiếp tục khan hiếm, chủ yếu là hàng cũ mở bán tiếp thì khu lân cận lại đa dạng hơn. Bao gồm cả nguồn hàng giai đoạn tiếp theo từ các dự án khu đô thị và sản phẩm “mới tinh” đến từ một số dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện pháp lý.

Việc các chủ đầu tư chọn “điểm rơi” cuối năm để bung dự án cũng là điều dễ hiểu. Theo một chuyên gia trong ngành, từ nay đến cuối năm là thời điểm hội tụ nhiều yếu tố cần và đủ để kích hoạt thị trường bất động sản trở lại. Lãi suất hạ nhiệt, room tín dụng mở, tâm lý sở hữu bất động sản thường tăng vào thời điểm cuối năm. Cùng với đó, động thái hỗ trợ về chính sách cũng sẽ “thấm” dần từ cuối năm nay trở đi.

“Nhu cầu tìm hiểu về bất động sản là có, thậm chí tăng nhiệt ở một số dự án, tuy nhiên tâm lý e dè là rào cản lớn nhất. Thị trường đang bước vào giai đoạn “chuyển tiếp”, việc xuống tiền mua bán lúc này được xem là cơ hội lớn cho cả người ở thực lẫn nhà đầu tư”, vị này nhấn mạnh.

Động thái tích cực bung hàng của các chủ đầu tư từ quý 3/2023 cũng cho thấy bức tranh thị trường bất động sản dần trở lại trạng thái tốt hơn so với các quý trước đó. Dự báo từ cuối năm nay trở đi, các dự án bất động sản tại Tp.HCM và vùng lận cận, ở tất cả các phân khúc sẽ hồi phục sức mua. Tuy không bằng giai đoạn đầu năm 2022, nhưng sẽ là bệ đỡ lớn cho thị trường lấy đà hồi phục rõ nét từ giữa năm 2024 trở đi.