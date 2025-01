Diễn biến lạ của vàng trang sức

Khác với cảnh đông đúc nhộn nhịp của những năm trước, các tiệm vàng trang sức ở TP HCM hiện khá vắng vẻ, ít người mua sắm.

Cả chục tiệm vàng đóng cửa

Chiều 7-1, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ở khu vực chợ An Đông, các tiệm vàng quanh khu vực đường An Dương Vương, Nguyễn Duy Dương (quận 5, TP HCM), nhiều tiệm vàng mở cửa giao dịch nhưng trong tình trạng khá vắng vẻ. Nhân viên một tiệm vàng trên đường An Dương Vương cho biết tiệm vẫn mở cửa giao dịch bình thường nhưng sức mua rất chậm.

Khách chủ yếu tới đổi vàng trang sức như bông tai, nhẫn, lắc, dây chuyền trong khi mua mới là ít. "Khách đổi vàng trang sức chủ yếu sẽ mất tiền công, còn mua mới vàng thì giá đang ở mức cao nên giao dịch ít hơn" - nhân viên tiệm vàng này nói.

Cảnh vắng vẻ tại khu vực bán vàng trang sức ở chợ An Đông (quận 5, TP HCM) .Ảnh: LAM GIANG

Chủ một tiệm vàng khác trong chợ An Đông (quận 5) kể từ sáng tới đầu giờ, tiệm của chị mới có một khách đến mua sợi dây chuyền. Một ngày có vài khách đã là nhiều. "Do ảnh hưởng kinh tế nên sức cầu vàng trang sức cũng không bằng mọi năm. Tiệm tôi chỉ bán vàng trang sức, không bán vàng nhẫn trơn nên càng ít khách hơn" - chủ tiệm vàng này nói.

Tại nhiều khu vực khác ở TP HCM như phố vàng ở chợ Bến Thành, dọc đường Lê Thánh Tôn, chợ Tân Định, chợ Bà Chiểu… khung cảnh vắng vẻ diễn ra trong nhiều ngày qua. Theo quan sát của phóng viên, nhân viên đến chủ tiệm vàng phần lớn ngồi chờ khách.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP HCM (SJA), nhìn nhận trong nhiều năm nay, chưa khi nào thị trường vàng trong nước lại chứng kiến cảnh ảm đạm, trầm lắng như vậy.

SJA chưa có thống kê cụ thể về số lượng tiệm vàng tạm ngưng hoạt động nhưng khảo sát sơ bộ một số điểm kinh doanh vàng ở các quận 1, 3, 5 có khoảng hơn 20 tiệm đang đóng cửa. Con số này không nhiều so với hàng ngàn tiệm vàng ở TP HCM nhưng là diễn biến lạ trong dịp cuối năm vốn là thời điểm nhu cầu mua bán vàng trang sức sôi động.

"Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ gặp khó khăn về vàng nguyên liệu, khi mua vàng phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng yêu cầu về hóa đơn chứng từ.

Thiếu vàng nguyên liệu nên việc sản xuất vàng trang sức cũng gặp khó. Sức mua kém nên nhiều tiệm vàng tạm ngừng kinh doanh. Chúng tôi cũng đã có văn bản kiến nghị cho phép DN nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ gửi Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa có hồi âm" - ông Nguyễn Văn Dưng nói.

Giải cơn "khát" vàng nguyên liệu

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), thông tin để có nguyên liệu làm vàng trang sức phục vụ thị trường Tết, một số DN phải thu gom vàng nhẫn của người dân với giá cao dẫn đến giá vàng nhẫn, vàng trang sức tăng nhanh và cao hơn vàng miếng SJC. Ngoài ra, giá vàng trang sức quá cao cũng khiến sức mua trên thị trường vàng giảm sút.

Thực tế, giá vàng nhẫn tại các công ty như SJC, PNJ, DOJI được giao dịch quanh 83,8 triệu đồng/lượng mua vào, 85,1 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, một số tiệm vàng báo giá vàng nhẫn ở mức cao hơn, quanh 86,5 triệu đồng/lượng. Do vậy, ông Huỳnh Trung Khánh kỳ vọng Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng sớm được sửa đổi, cho phép DN có nguồn nguyên liệu vàng sản xuất nữ trang.

Với các DN, đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết dù gặp khó khăn trong việc thu mua vàng nguyên liệu, PNJ vẫn có thể duy trì lượng hàng tồn kho ở mức an toàn đáp ứng cho mùa cao điểm từ quý IV/2024 đến quý I/2025. Trong đó, PNJ tập trung vào mảng kinh doanh chính là trang sức bằng cách ra mắt các bộ sưu tập đặc biệt dành cho Xuân - Thần Tài, sản phẩm trang sức vàng 24K cầu tài lộc may mắn đầu năm.

"Tất cả được nâng cấp và cải tiến hơn rất nhiều về thiết kế, mẫu mã, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để cho ra các sản phẩm đạt tính thẩm mỹ cao nhưng sử dụng ít nguyên liệu vàng hơn. PNJ cũng tái chế các sản phẩm tồn kho để làm mới vòng đời sản phẩm" - đại diện công ty nêu giải pháp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về kiến nghị nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM, cho hay ông có nhận được phản ánh của các DN trên địa bàn và đã chuyển kiến nghị tới NHNN trong quá trình sửa đổi Nghị định 24. NHNN cũng nêu quan điểm sẽ sửa nghị định theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để thị trường vàng ổn định, phát triển bền vững và hỗ trợ DN.

Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN, thông tin NHNN đã trình Chính phủ tổng kết đánh giá Nghị định 24 theo hướng giảm tác động của cơ quan quản lý đến thị trường vàng.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhận định sau các giải pháp quản lý, điều hành trong năm 2024, thị trường vàng đã bước đầu đạt mục tiêu kéo giá vàng miếng SJC từ mức chênh lệch lên tới 20 triệu đồng với thế giới xuống còn 3-4 triệu đồng/lượng ở hiện tại. Giá vàng miếng cũng biến động tương đồng về giá so với giá vàng nhẫn 99,99.

"Hiện NHNN đang tiếp tục cân nhắc để điều hành, quản lý thị trường vàng trong đó có định hướng sửa Nghị định 24 theo hướng bảo đảm quyền lợi của người dân trong việc mua bán, tích trữ vàng miếng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành" - Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Có nên mua vàng lúc này? Cuối ngày 7-1, giá vàng miếng SJC được các DN giao dịch quanh 83,8 triệu đồng/lượng mua vào, 85,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm trước. Giá vàng nhẫn trơn, vàng trang sức các loại được giao dịch ở mức 83,8 triệu đồng/lượng mua vào, 85,1 triệu đồng/lượng bán ra. Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, giá vàng thế giới có thể tăng lên 2.800 - 2.900 USD/ounce nhưng để chạm tới mốc 3.000 USD/ounce vào năm nay là rất khó. Bởi kim loại quý đã có một năm bứt phá rất mạnh mẽ, thời điểm lên đỉnh lịch sử lên gần USD/ounce (tăng khoảng 40%) so với năm trước và chốt năm 2024 tăng khoảng 30% đã là những mốc rất cao. Giá vàng trong nước tăng nhanh hơn thế giới do nhu cầu của người dân về mua vàng để dành, tích lũy dịp cuối năm ở Việt Nam nói riêng, các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ thường gia tăng. Đồng thời, nguồn cung trong nước đang có sự khan hiếm, không đủ nguồn nguyên liệu để DN sản xuất vàng nhẫn, vàng trang sức các loại. Việc mua theo nhu cầu có thể là 5-10 lượng vàng nhẫn trơn 99,99 là không dễ. Ngay nguồn cung vàng miếng SJC không thiếu nhưng người dân vẫn phải đăng ký online và mỗi người được mua tối đa 1 lượng/lần. "Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, lực cầu vàng miếng SJC, vàng nhẫn dịp Thần Tài sẽ không quá đột biến. Nếu người dân có mua, cũng chỉ lấy may đầu năm chứ khó có cảnh xếp hàng hoặc mua vàng số lượng lớn. Nhất là vàng miếng SJC vẫn đang được NHNN kiểm soát chặt chẽ về giá để duy trì chênh lệch không quá cách biệt so với giá vàng thế giới. Trong trường hợp giá vàng thế giới giảm hoặc đi ngang quanh vùng 2.700 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng khó bứt phá" - chuyên gia Trần Duy Phương nói.