Diễn biến mới nhất của thị trường đất nền Long An sau thông tin huyện Đức Hoà sẽ lên thành phố

Báo cáo tháng 6/2022 từ Chợ Tốt Nhà chỉ ra, lượng tin đăng về đất nền được rao bán ở tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh tăng trưởng nhanh kể từ giai đoạn sau tháng 2/2022. Tính đến hết tháng 5/2022, lượng cung đất ở cả 2 tỉnh này đều tăng lên xấp xỉ gấp đôi với mức tăng lần lượt là 81 ở Long An và 102% ở Tây Ninh.



Cụ thể, từ tháng 3/2022, lượng cung về đất tăng trưởng mạnh mẽ diễn ra tại khu vực huyện Đức Hòa (Long An) sau khi có thông tin huyện này sẽ lên thành phố. Mặc dù từ trước thời điểm xuất hiện thông tin này, huyện Đức Hòa vẫn luôn là khu vực có nguồn cung về đất lớn nhất tại Long An, mức tăng trưởng đạt được sau khi có thông tin lên thành phố vẫn là 102% (so sánh từ thời điểm tháng 05/2022 với tháng 2/2022).

Nhìn chi tiết hơn theo khu vực các xã/thị trấn của huyện Đức Hoà, có thể thấy lượng tin đăng tập trung xung quanh khu vực các con đường lớn như đường tỉnh lộ 830, đường tỉnh lộ 824 chạy qua xã Hữu Thạnh; đường tỉnh lộ 10, đường Nguyễn Văn Dương chạy qua thị xã Đức Hoà.

Trước đó, vào tháng 3/2022, đơn vị này cũng chỉ ra, top 3 huyện có nguồn cung lớn nhất hiện nay tại Long An là: Huyện Đức Hòa là khu vực sở hữu nguồn cung lớn nhất tại đây. Sau khi chững lại vào thời điểm Tết thì số lượng đất được bán tại Đức Hòa đã tăng cao trở lại trong giai đoạn tháng 3/2022 với mức tăng 16% so với trước Tết và đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng gần đây.

Ảnh: Minh họa

Huyện Cần Đước có tổng số tin đăng đất nền được rao bán trên toàn địa bàn tỉnh này có mức tăng trong tháng 03/2022 cao nhất so với thời điểm đầu năm là 23% và ngang ngửa với nguồn cung vào cuối năm 2021.

Trong khi đó, huyện Bến Lức đạt đỉnh nguồn cung trong tháng 12/2021 và duy trì cho đến giai đoạn trước Tết Nhâm Dần. Sau đợt giảm nhẹ do Tết, số lượng đất được bán tại đây nhanh chóng tăng trưởng trở lại để đạt mức bằng với thời điểm tháng 01/2022, nhưng vẫn thấp hơn 14% so với giai đoạn cuối năm trước.

Nhìn vào từng loại hình đất được rao bán, theo dữ liệu từ Chợ Tốt Nhà, đất thổ cư có xu hướng tăng giá nhẹ xét từ giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 với mức tăng trung bình hàng tháng từ 1-2%, dao động ở mức 7,7 - 8 triệu đồng/m2.

Đất nền dự án là phân khúc có giá bán cao nhất tại Long An và trong vòng 6 tháng thì biến động giá của loại hình này khá nhẹ nhàng với mức tăng ở mức 0.8 - 1%/tháng, đạt đỉnh vào tháng 3/2022 với giá bán trung bình mỗi m2 là khoảng 15 triệu đồng.

Trong khi, đất nông nghiệp có giá bán tăng nhẹ đều đặn hàng tháng, với giá bán trung bình còn rất hời dao động ở mức 1,1 - 1,2 triệu đồng/m2. Đất công nghiệp có xu hướng giảm giá nhẹ khoảng 4-5%/tháng kể từ đầu năm 2022, giá bán hiện nay được ghi nhận là từ 1,6 - 1,7 triệu đồng/m2.

https://cafef.vn/dien-bien-moi-nhat-cua-thi-truong-dat-nen-long-an-sau-thong-tin-huyen-duc-hoa-se-len-thanh-pho-20220615185825661.chn