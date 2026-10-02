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Diễn biến mới nhất tại tuyến cao tốc dài 124 km, do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

| | Bất động sản

Đoạn cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành qua Lâm Đồng đã giải phóng 140,95/200,4 ha mặt bằng, liên quan đến 507 hộ dân, toàn tuyến dài khoảng 124 km, vốn hơn 25.800 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 23 km, đi qua xã Quảng Tín 16,4 km và xã Kiến Đức 6,7 km. Dự án cần giải phóng khoảng 200,4 ha đất, liên quan đến 507 hộ dân.

Đến nay, các địa phương đã phê duyệt 10 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 383/507 hộ, với diện tích 175,3 ha, tương đương khoảng 88% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng. Diện tích đã bàn giao thực tế đạt 140,95 ha, gồm 126,1 ha tại xã Quảng Tín và 14,9 ha tại xã Kiến Đức.

Tại xã Quảng Tín, 226/226 hộ đã được kiểm kê, 209 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường với diện tích 149,5 ha; 175 hộ đã nhận tiền và bàn giao 126,1 ha. Tại xã Kiến Đức, 279 hộ đã được kiểm kê, 173 hộ được phê duyệt phương án với diện tích 25,9 ha; 106 hộ đã nhận tiền và bàn giao 14,9 ha.

Dự án còn có khoảng 35,3 ha đất chồng lấn với dự án khai thác mỏ bauxite Nhân Cơ. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 26,2 ha, trong đó khoảng 20,9 ha đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tương đương 59,3% diện tích chồng lấn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Mục tiêu trong tháng 10/2026 là hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo mặt bằng để triển khai dự án.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23 km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 101 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.800 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1, gồm xây dựng đường cao tốc, do liên danh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra thực hiện với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc được quy hoạch với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường hơn 32 m và vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24,75 m.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027. Khi hoàn thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được xác định là trục kết nối chiến lược, không chỉ có ý nghĩa đối với Lâm Đồng và Đồng Nai mà còn với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời thúc đẩy giao thương và tạo điều kiện thu hút đầu tư trong khu vực.

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

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