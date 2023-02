Diễn biến mới nhất về 7 dự án tại TPHCM được chọn "giải cứu"

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM chiều ngày 23/2, ông Bùi Văn Hiếu, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cho biết, ngày 20/2 vừa qua, UBND TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, chủ đầu tư nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 7 dự án trên địa bàn thành phố.

Do 7 dự án này có nhiều vướng mắc và thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều sở, ngành nên thành phố sẽ làm rõ những vướng mắc khó khăn, thống nhất từng nội dung để tập trung xử lý trong thời gian tới. Chánh Văn phòng Sở Xây dựng khẳng định, thành phố đang hết sức tập trung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

7 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gồm: Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp (đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7), tên thương mại là Shizen Home, do Công ty TNHH Gotec Việt Nam (Gotec Land) làm chủ đầu tư.

Dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), tên thương mại Celadon City do Gamuda Land làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư Cửu Long (phường 1, quận 4) do Công ty CP Đầu tư sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long làm chủ đầu tư, sau đó chuyển nhượng lại cho CapitaLand và đổi tên thành De La Sol.

Dự án khu phức hợp Sóng Việt (công trình tại lô đất 1-17, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) do Công ty Quốc Lộc Phát (thành viên của SonKim Land) làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở Thiên Lý (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) do Công ty TNHH XD- DV An Thiên Lý làm chủ đầu tư.

Dự án 30,2 ha (phường Bình Khánh, TP Thủ Đức) do Công ty TNHH Phát triển quốc tế Thế Kỷ 21 làm chủ đầu tư, sau này được Tập đoàn Novaland mua lại với tên thương mại là The Water Bay; và dự án chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1) do Tập đoàn Novaland là nhà phát triển dự án với tên thương mại là Grand Manhattan.

7 dự án nói trên chủ yếu gặp vướng mắc liên thủ tục tính tiền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng hoặc cấp thông báo đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đa số chủ đầu tư đều khẳng định đã đủ điều kiện nhưng nhiều năm qua chưa được tháo gỡ.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số dự án bất động sản theo đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA). Cuộc họp có sự tham gia của các sở ngành liên quan và ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cùng đại diện các doanh nghiệp bất động sản.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết đây là “tin mừng” về triển vọng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn TP.HCM. Qua đó cho thấy nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của UBND TP.HCM, các Sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của UBND TP trong thời gian tới đây.