Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ

Sáng 29-1, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV-2025. Liên quan tới diễn biến đàm phán thuế đối ứng với Mỹ, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Việt Nam - Mỹ đã trải qua 5 phiên đàm phán. Kế hoạch phiên đàm phán thứ 6 sẽ diễn ra vào tuần sau. "Tinh thần chung là cố gắng tạo ra những chuyển biến tích cực để cùng đối tác thống nhất các nội dung" - ông nói.



Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV-2025

Để đạt tiến triển tích cực, Bộ Công Thương và đoàn đàm phán phối hợp với các bộ, ngành để trình cấp có thẩm quyền. "Phương án hiện nay rất tích cực. Chúng ta đã gửi cho đối tác các thông số, thông tin về danh sách mặt hàng và thuế, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam" - Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ.



Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, tình hình thâm hụt thương mại hiện nay là có nhưng không phải do hàng Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa của Mỹ, mà xuất phát từ vấn đề phân công sản xuất hàng hóa, tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

"Đối tác sản xuất những mặt hàng chất lượng cao, công nghệ hiện đại, giá trị thu về lớn. Hàng hóa của Việt Nam thuộc phân khúc khác. Đây chính là tính bổ sung cho nhau giữa hai nền kinh tế. Hy vọng trong phiên đàm phán tới đây, hai bên có thể đạt được những đồng thuận cao" - ông Tân phân tích.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Việt Nam tiếp tục mời gọi nhà đầu tư Mỹ đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Việc đối tác sản xuất tại đây sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam, giảm dần mức thâm hụt thương mại.

Về những lưu ý cho năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh kiên trì thuyết phục đối tác vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, cùng với đó vận động doanh nghiệp, nhà sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, bảo đảm tính ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam phải đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA), đây là nhiệm vụ cần được triển khai quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.