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Diễn biến quan trọng tại 3 khu đô thị 1,7 tỷ USD của Sun Group ở tỉnh rộng nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Loạt dự án đô thị, du lịch phía Đông Lâm Đồng tiếp tục được rà soát, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, trong đó có dự án của Sun Group.

Diễn biến quan trọng tại 3 khu đô thị 1,7 tỷ USD của Sun Group ở tỉnh rộng nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Chiều 8/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành về tiến độ nhóm dự án động lực phía Đông.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung rà soát việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định đối với các dự án: Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (các khu I, III, IV, V); Khu Đồi Cát Bay; Khu đô thị sân bay; Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né và Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Cụ thể, Khu đô thị sân bay rộng 283,01 ha, vốn dự kiến hơn 19.556 tỷ đồng. Sở Tài chính đang tổng hợp hồ sơ, xem xét bố trí nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội phục vụ tái định cư trong dự án.

Diễn biến quan trọng tại 3 khu đô thị 1,7 tỷ USD của Sun Group ở tỉnh rộng nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Khu đô thị biển Hàm Tiến – Mũi Né rộng 201,47 ha, vốn dự kiến hơn 16.693 tỷ đồng, tiếp tục hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến các bộ, ngành.

Tổng cộng từ các số liệu được báo cáo, hai dự án có diện tích khoảng 484,48 ha, vốn dự kiến hơn 36.249 tỷ đồng, hồ sơ đầu tư vẫn đang được hoàn thiện.

Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến – Mũi Né được rà soát tại các khu I, III, IV và V, với tổng diện tích khoảng 617,17 ha.

Khu I rộng 47,59 ha đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án đấu giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Trước đó, báo cáo tháng 8 ghi nhận phân khu này vướng khoảng 1.500 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận. Việc điều chỉnh hồ sơ là bước tiến mới trong quá trình chuẩn bị đấu giá.

Khu III rộng 218,65 ha có 51,16 ha đã giao cho chủ đầu tư; 51,38 ha đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa giao đất; còn 116,11 ha tiếp tục làm thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Diễn biến quan trọng tại 3 khu đô thị 1,7 tỷ USD của Sun Group ở tỉnh rộng nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Vướng mắc gồm bản án, khiếu nại, nguồn gốc đất, chính sách hỗ trợ và kinh phí bồi thường. Các đơn vị tiếp tục xử lý hồ sơ trong tháng 10. Dự án này do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Phan Thiết (thành viên của Sun Group) làm chủ đầu tư, tổng vốn 12.000 tỷ đồng.

Khu IV và Khu V các đơn vị liên quan được giao khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc, lập và phê duyệt phương án bồi thường; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nghĩa trang Mũi Né, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Thông tin công bố trước đó xác định Công ty TNHH Mặt Trời Bình Thuận (Sun Group) trúng thầu hai dự án, được định hướng có nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và cây xanh. Trong đó, khu IV rộng hơn 193 ha, vốn đầu tư khoảng 18.819 tỷ đồng, dự kiến đón gần 15.000 cư dân. Khu này được quy hoạch gồm nhà phố, biệt thự, chung cư cao 3-12 tầng, cùng các tòa nhà thương mại, dịch vụ cao 10-15 tầng. Ngoài nhà ở, dự án còn có trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, công viên, khách sạn và các dịch vụ du lịch.

Khu V có diện tích khoảng 157 ha, vốn đầu tư hơn 13.196 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 13.000 người. Dự án tập trung phát triển nhà thấp tầng, biệt thự, nhà phố thương mại, đồng thời dành nhiều diện tích cho quảng trường, công viên và không gian đi bộ.

Tại Đồi Cát Bay, địa phương đã xem xét 24 trường hợp với 63 ngôi mộ, niêm yết dự thảo phương án hỗ trợ di dời và tiếp tục hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư.

Thanh Phong

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