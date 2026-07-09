Điện Biên tăng tốc triển khai loạt dự án hơn 27.000 tỷ của Tập đoàn Vingroup, Sun Group, Mường Thanh

Chiều 7/7, Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án quan trọng tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án quan trọng.

Theo báo cáo, các dự án quan trọng đang được triển khai gồm: Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ; Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ; Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận...

Đây đều là những dự án do các Tập đoàn lớn như: Vingroup, Sun Group, Mường Thanh... làm chủ đầu tư.

Trong đó, dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc do Tập đoàn Vingroup đầu tư, có quy mô hơn 228 ha trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, tổng vốn dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước đến nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.

Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 35,35 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi, với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu dự kiến 2.076 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận do Tập đoàn Mường Thanh đầu tư, có quy mô gần 109 ha với tổng vốn hơn 1.757 tỷ đồng.

Theo báo cáo, các dự án quan trọng đang được các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên triển khai theo kế hoạch, song tiến độ vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc do Tập đoàn Vingroup đầu tư.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong triển khai các dự án quan trọng thời gian qua, đặc biệt sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Nhấn mạnh về việc đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ của từng dự án, xác định rõ từng đầu việc, mốc thời gian và tiến độ thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026.