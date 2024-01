Diễn biến vụ doanh nghiệp tố cán bộ thuế chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Ngày 15/1, ông Phan Bá Kiểng - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Quốc Hưng (đóng tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ) cho biết, liên quan đến vụ đơn vị tố cáo bà Cù Thị Mai Hương – nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế (Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc) chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng, mới đây, Công an huyện Can Lộc đã có thông báo chuyển đơn đến Công an tỉnh tiếp nhận điều tra và xác định hành vi vi phạm của cán bộ thuế .

Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc.

Trong thông báo, Công an huyện Can Lộc nêu rõ, quá trình điều tra đã xác định bà Cù Thị Mai Hương có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật hình sự.

“Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nói trên đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị trong và ngoài địa bàn. Công an huyện Can Lộc đã báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh biết, chỉ đạo Phòng PC03 (Phòng Cảnh sát kinh tế - PV) tiếp nhận hồ sơ điều tra theo thẩm quyền”, nội dung thông báo nêu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cũng xác nhận đơn vị đã nhận được thông báo chuyển đơn và chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an tỉnh để điều tra theo quy định.

Trước đó, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Quốc Hưng tố giác bà Cù Thị Mai Hương – nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra thuế và một số cán bộ có liên quan của Chi cục thuế Khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc (trụ sở đóng tại thị xã Hồng Lĩnh) chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế của doanh nghiệp này rồi "biến mất".

Tuy nhiên vào giữa tháng 3/2023, Công ty Quốc Hưng bất ngờ nhận được thông báo của Chi cục thuế Khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc về tiền nợ thuế của công ty này. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2022 Công ty Quốc Hưng chưa nộp vào Ngân sách nhà nước tổng số tiền thuế là hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là hơn gần 1,4 tỷ đồng và số tiền bị phạt do nộp chậm là 750 triệu đồng.

Đại diện doanh nghiệp nghi ngờ có sự thông đồng, móc nối giữa một số cán bộ Thuế khu vực Thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc để chiếm đoạt số tiền thuế mà công ty này đã nộp và mong cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyên lãnh đạo Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc nói bị cấp dưới lừa dối, ký vào văn bản không phù hợp.

Quá trình làm việc, ông Phạm Quốc Dũng – nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát và lý giải bản thân vì quá tin tưởng nên đã bị cấp dưới lừa dối, ký vào các văn bản giả mạo.

Hiện, bà Cù Thị Mai Hương đã bỏ trốn và bị ngành thuế xóa tên khỏi ngành do vi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, trung tuần tháng 7/2023, Cục Thuế Hà Tĩnh đã kỷ luật một loạt cán bộ của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Chi cục trưởng xuống Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đối với ông Phạm Quốc Dũng vì thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để cán bộ vi phạm.

Ông Dũng sau đó được điều chuyển về giữ chức Phó Phòng Quản lý kinh doanh hộ cá nhân thuộc Cục Thuế Hà Tĩnh.

Ngoài ra, 2 cán bộ khác tại đơn vị này bị kỷ luật; 8 cán bộ bị hạ mức xếp loại thi đua vì vướng sai phạm, ảnh hưởng dư luận gây mất uy tín ngành thuế.