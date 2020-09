Điện Gia Lai (GEC): Không chỉ tăng vốn gần ngàn tỷ, Công ty dự phát hành thêm 200 tỷ trái phiếu

Điện Gia Lai (GEG) vừa thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, tổng giá trị huy động khoảng 200 tỷ trong tháng 9/2020, chậm nhất đến ngày 5/10/2020, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án. Trong đó, lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, lãi suất chi trả 10,5%/năm.



Ngoài ra, Công ty cũng chào bán gần 51 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Trên thị trường, thị giá cổ phiếu GEG đang mức 18.200 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hiện thấp hơn 45% so với thị giá.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến gần 510 tỷ đồng sẽ chi đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty, đầu tư mua các dự án/nhà máy và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, GEG cũng thốnh nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 204 triệu đơn vị, số cổ phiếu GEG phát hành để trả cổ tức là 16 triệu đơn vị, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 163 tỷ đồng. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối được phép chia cuối năm 2019. Việc phát hành cổ phần để chi trả cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nên không phát sinh tăng dòng vốn.

Cũng trong năm nay, GEG sẽ cháo bán riêng lẻ 27,12 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của GEG). Tính chung, sau 3 đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của GEG sẽ tăng thêm hơn 944 tỷ đồng, từ 2.039 tỷ đồng lên gần 2.983 tỷ đồng.

Năm 2020, GEG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2020 gần 1.531 tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là hợp nhất là 320 tỷ đồng, tăng 33% so với kế hoạch năm 2019 và sẽ phấn đấu lên khoảng 350 tỷ đồng. Mức chia cổ tức dự kiến 8%.



Trong đó, GEC dự kiến sẽ chuyển nhượng tòa nhà tại 189 Phạm Văn Đồng, Thừa Thiên Huế với giá không thấp hơn 20 tỷ đồng, đồng thời cũng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Nhà máy thủy điện Thượng Lộ giá không thấp hơn 100 tỷ đồng, thống nhất bán cụm 4 nhà máy tại Chư Prông với giá tối thiểu 165 tỷ đồng, bán cổ phần Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ (GBC).



Ngược lại, đầu tháng 8/2020, HĐQT Công ty đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào 2 dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 và nhà máy điện gió Ia Bang 1, với quy mô công suất dự kiến lần lượt là 100 MW và 50 MW.

Kế thúc nửa đầu năm, lãi ròng của GEG giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 125 tỷ đồng, do tình hình nắng nóng kéo dài dẫn đến doanh thu hoạt động thủy điện giảm đáng kể so cùng kỳ.