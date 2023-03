Diện mạo thành phố trực thuộc tỉnh thu ngân sách cao nhất cả nước, bỏ xa Hạ Long - gần bằng Đà Nẵng

Cẩm Phả là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hạ Long 30 km và cách Hà Nội khoảng 200 km về phía đông bắc. Thành phố có diện tích 486 km2, dân số 190.000 người (số liệu năm 2019). Trong năm 2022, Cẩm Phả thu ngân sách kỷ lục, đạt hơn 20.429 tỷ đồng. Qua đó, Cẩm Phả là thành phố trực thuộc tỉnh thu ngân sách cao nhất cả nước, nhỉnh hơn Thủ Đức (20.071 tỷ) và gần gấp 3 lần Hạ Long (hơn 7.000 tỷ).

Cẩm Phả được biết đến là thành phố của than. Theo cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, Cẩm Phả có trữ lượng than lên đến 2,2 tỷ tấn (trong tổng số 8,6 tỷ tấn của Quảng Ninh). Không những thế, chất lượng than ở đây tốt, nhiều vỉa dày, tiện đường chuyên chở ra cảng nước sâu.

Tại Cẩm Phả có nhiều mỏ than lớn như Cao Sơn, Cọc Sáu, Thống Nhất, Đèo Nai, Mông Dương… Cẩm Phả cũng là nơi đặt trụ sở công ty khai thác than, nhiệt điện điện như công ty cổ phần than Cao Sơn, công ty cổ phần than Đèo Nai, công ty TNHH điện lực AES Mông Dương…

Trong năm 2022, khu vực công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng duy trì đà tăng trưởng 12%, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Cẩm Phả. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt gần 116.000 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần khu vực dịch vụ và hơn 100 lần khu vực nông nghiệp.

Khu vực dịch vụ, du lịch cũng dần được phát triển theo định hướng chuyển “từ nâu sang xanh". Cẩm Phả có một số điểm du lịch nổi tiếng như đền Cửa Ông, bãi tắm Lương Ngọc, các hang động ở Vũng Đục. Năm 2022, Cẩm Phả đã đón được một triệu khách du lịch, gấp 5 lần số dân thành phố.

Nếu như trước đây, khách du lịch chủ yếu đến trong mùa hè thì với việc xây dựng khu tắm suối nước nóng chuẩn Nhật Bản tại Quang Hanh, du khách có thể đến vào mùa đông để thư giãn, phục hồi sức khoẻ.

Ngành nông nghiệp chỉ còn chiếm chưa đến 1% trong cơ cấu kinh tế, chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. Trong ảnh là chợ cá Bến Do.

Cẩm Phả có hệ thống giao thông khá phát triển với quốc lộ 18, đường sắt vận chuyển than, cảng Cửa Ông để xuất nhập khẩu than. Trong ảnh là một phần của cao tốc Hạ Long - Vân Đồn chạy qua Cẩm Phả.

Với nguồn thu ngân sách lớn, Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung cũng mạnh dạn đầu tư 850 tỷ đồng trong năm 2022, vào các công trình lớn như đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn. Trong ảnh là quảng trường 12/11, rộng hơn 2 ha ở trung tâm thành phố, được khánh thành ngày 19/5/2022.

Sân vận động Cẩm Phả cũng được đầu tư 83 tỷ đồng để làm mái che, thay đổi kích thước mặt sân, bổ sung hệ thống tưới nước tự động. Sau khi nâng cấp, nơi đây trở thành nơi tổ chức 13 trận thi đấu môn bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 31.