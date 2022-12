Diện mạo thật 100% của dàn nhân vật bom tấn Avatar 2: Đàn con của cặp chính toàn những cái tên trẻ đẹp

Trở lại sau hơn 1 thập kỷ, thương hiệu Avatar đã có sự đổi khác nhất định khi sở hữu số lượng nhân vật Na'vi chiếm ưu thế hơn hẳn con người. Ngoài Jake Sully và Neytiri, Avatar: The Way of Water đã giới thiệu đến khán giả nhiều cái tên mới thú vị, nhất là đàn con của cả hai. Vậy ai là người đứng sau những nhân vật này?

Đầu tiên sẽ là cặp đôi chính vốn đã quá quen thuộc với những khán giả yêu Avatar - Jake Sully và Neytiri. Vào vai nam chính quả cảm của Avatar là diễn viên Sam Worthington. Năm xưa, anh đã vượt qua nhiều tài tử như Matt Damon, Chris Evans... để có được vai. Mặt khác, Zoe Saldana đã là lựa chọn số 1 của James Cameron để thể hiện nữ chính Neytiri. Hiện tại Saldana còn nắm giữ danh hiệu nữ diễn viên góp mặt trong 2 bom tấn có doanh thu cao nhất và nhì mọi thời đại.

Bên cạnh vợ chồng Jake Sully, Avatar: The Way of Water đã giới thiệu đến khán giả một cặp đôi mới. Tonowari và Ronal là 2 người thủ lĩnh của thị tộc người biển Metkayina, nơi "trú ẩn" mới cho đại gia đình của Jake Sully. Lần lượt thủ vai Tonowari và Ronal là Cliff Curtis và "mỹ nhân Titanic" Kate Winslet. Theo hậu trường tiết lộ, Kate Winslet đã nhịn thở 7 phút dưới nước để hoàn thành cảnh quay của mình.

Tiếp theo là sự trở lại của kẻ phản diện chính - lãnh tướng Miles Quaritch. Dù đã bị Neytiri tiêu diệt ở phần 1 nhưng hắn đã được tái sinh bằng công nghệ lưu trữ ký ức, cuối cùng có "kiếp sống" mới dưới hình hài người Na'vi. Tuy nhiên vào vai Miles lần này vẫn là nam diễn viên nổi tiếng Stephen Lang.

Giờ sẽ là danh tính được trông đợi của dàn nhân vật trẻ tuổi trong Avatar: The Way of Water:

Đầu tiên là 4 đứa con nhà Sully. Cô con gái nuôi Kiri được thể hiện bởi nữ diễn viên U80 Sigourney Weaver. Năm xưa, Weaver đã thể hiện nhân vật Grace Augustine và giờ đây, cô trở lại với một vai chênh lệch độ tuổi rõ rệt.

Cậu con trai cả Neteyam được xem là niềm hi vọng lớn lao của Jake Sully. Anh trao gửi cho Neteyam nhiều kì vọng rằng cậu sẽ quản lý tốt các em, giúp chúng khỏi nguy hiểm và kế thừa bản lĩnh của anh sau này. Vào vai Neteyam là nam diễn viên trẻ Jamie Flatters. Tân binh sinh năm 2000 vừa qua đã gây ấn tượng trong loạt phim Trường Học Thiện Và Ác.

Đồng hành cùng Neteyam có người em trai Lo'ak, cũng là con trai thứ 2 của Jake Sully và Neytiri. Trái với Neteyam, Lo'ak rất thích ngao du và thường xuyên khiến bố mẹ lo lắng về những hành động của mình. Nam diễn viên điển trai sinh năm 2001 Britain Dalton là người thể hiện hình tượng "cậu hai" Lo'ak. Trước đó anh chàng từng đóng dự án Ready Player One của Stephen Spielberg nhưng chỉ với vai quần chúng.

Tiếp theo là bé út của gia đình Sully - Tuk. Tuk được mô tả là "cô bé mít ướt", song lại rất yêu thương các anh chị và bố mẹ, nhất là Kiri. Sao nhí gốc Á Trinity Jo-Li Bliss là người thủ vai bé Tuk trong Avatar 2, và đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của em.

Những đứa trẻ trên rừng đã có thêm bạn mới khi đến với thị tộc Metkayina. Gia đình Tonowari cũng có 2 đứa con 1 trai 1 gái là Aonung và Reya. Lần lượt thủ vai 2 cô cậu là Filip Geljo (sinh năm 2002) và Bailey Bass (sinh năm 2003).

Filip Geljo trong vai Aonung

Bailey Bass trong vai Reya

Cuối cùng là nhân vật đặc biệt nhất Avatar: The Way of Water lần này - Spider. Spider là cậu bé con người bị bỏ lại tại Pandora ở phần 1. Giờ đây, cậu lớn lên giữa sự bao bọc của Pandora và tự xem mình như một người Na'Vi thứ thiệt. Vào vai Spider là nam diễn viên trẻ Jack Champion.

Avatar: The Way of Water đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: 20th Century Fox