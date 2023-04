Diện mạo trẻ trung và cuộc sống kín tiếng nhưng vui tươi của ca sĩ Quang Linh ở tuổi U60

Giọng ca trữ tình gắn liền với dòng nhạc dân ca

Nhắc tới cái tên Quang Linh khán giả sẽ nhớ ngay đến nam ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt ngào, truyền cảm, chuyên hát các ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là các ca khúc xứ Huế.

Quang Linh yêu thích ca hát từ nhỏ và sinh hoạt tích cực ở các Nhà Thiếu nhi. Đến năm 19 tuổi, anh quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Năm 1990, nam ca sĩ đoạt giải nhất Giọng hát hay khu vực miền Trung với hai ca khúc Tùy hứng lý qua cầu và Gửi Huế.

Tên tuổi Quang Linh đi vào lòng khán giả qua các ca khúc như Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Chân quê, Thương về miền Trung...

Sau này, Quang Linh may mắn được giảng viên Lô Thanh ở Nhạc viện Huế chỉ dạy một số kỹ thuật căn bản và được thầy giới thiệu cho bầu show nổi tiếng. Từ đó, anh nhanh chóng trở thành giọng ca được yêu thích.

Tuy không có ưu thế ngoại hình, nhưng bù lại Quang Linh lại được trời ban cho chất giọng trữ tình, sâu lắng, giàu cảm xúc, đặc biệt là đối với các ca khúc dân ca.

Trong thời kì hoàng kim cuối những năm 1990 đầu thập niên 2000, anh là ngôi sao cực "hot" trên các sân khấu ca nhạc, tên tuổi gắn liền với nhiều ca khúc đình đám như Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Chân quê, Thương về miền Trung, Tóc em đuôi gà, Ca dao em và tôi, Bạn tôi...

Thành công trong sự nghiệp giúp Quang Linh có cuộc sống sung túc ở tuổi U60.

Những thành công rực rỡ trong sự nghiệp giúp Quang Linh tích luỹ được khối tài sản không hề nhỏ. Ca sĩ Thu Phương từng tiết lộ, có thời điểm anh chỉ cần hát một bài là có thể mua được 4 căn nhà. Nhưng sau đó, nam ca sĩ đã giải thích rằng anh chỉ có "bài tủ" đi đâu cũng hát và may mắn được nhiều khán giả yêu thích.

Diện mạo trẻ trung và cuộc sống kín tiếng nhưng vui tươi ở tuổi U60

Là ca sĩ nổi tiếng nhưng Quang Linh rất kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Anh ít khi lên báo, cũng chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm và người yêu. Thỉnh thoảng vướng vào những tin đồn không hay, nam ca sĩ luôn giữ im lặng vì quan niệm không muốn để đời tư ảnh hưởng đến âm nhạc.

Ở tuổi 58, Quang Linh sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi và nằm ngay trên con đường lớn. Là người ngăn nắp gọn gàng, anh chăm chút kỹ lưỡng cho nhà cửa. Giọng ca Chân quê thường xuyên trang trí ngôi nhà của mình bằng những lọ hoa tươi đẹp mắt. Vì thế, căn nhà của anh luôn đem đến cảm giác ấm cúng.

Căn nhà khang trang, ngăn nắp - nơi giọng ca "Chân quê" đang sống.

Tuy giàu có, thậm chí được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz, nhưng Quang Linh rất khiêm tốn, bình dị. Theo chia sẻ của NSƯT Tố Nga - một người bạn của Quang Linh, ở ngoài đời nam ca sĩ sống vui vẻ, bình dân.

"Tôi mời anh Quang Linh đi ăn cơm, anh nói đi ra quán bình dân ngoài đường ăn cho rẻ. Tôi thật sự trân quý anh ấy", NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Dù vậy, Quang Linh lại khá kén sân khấu. Những năm gần đây, anh ít xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay truyền hình. Cũng chính vì thế mà nhiều khán giả nghĩ nam ca sĩ đang “ở ẩn”. Song Quang Linh thi thoảng vẫn xuất hiện trong show diễn của những người bạn. Một khi đã nhận lời tham gia, anh luôn nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Dù giàu có nhưng Quang Linh lại rất bình dị, khiêm tốn.

Dù đã ở độ tuổi U60 nhưng Quang Linh vẫn phong độ. Anh cho hay, sở dĩ bản thân trông trẻ hơn so với tuổi thực là vì tâm hồn luôn vui tươi, trẻ trung và chơi với nhiều bạn trẻ. "Chắc do tâm hồn mình trẻ trung, hoặc do tôi hay chơi với các bạn trẻ nên cũng được "lây lan" sức trẻ và sắc trẻ từ các bạn", anh nói.

Ngoài ra, bí quyết giúp Quang Linh lưu giữ được vẻ ngoài trẻ khoẻ còn là nhờ chăm chỉ luyện tập, có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Được biết, ngoài tập gym, nam ca sĩ còn yêu thích các môn thể thao như chạy bộ, tenis.