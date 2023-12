Con số này tăng 17% so với cùng kỳ và tăng 40% so với trước dịch bệnh COVID-19, đưa đường Đồng Khởi tăng một bậc lên hạng 13 so với năm ngoái. Giá thuê mặt bằng đường Đồng Khởi cao hơn cả các tuyến đường đắt nhất tại Munich (Đức), Amsterdam (Hà Lan) hay Bangkok (Thái Lan).