Điện thoại giảm giá "thả phanh" cận Tết, nhiều mẫu chỉ "nhỉnh" hơn 3 triệu đồng

Cận Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm sắm sôi động của mặt hàng thiết bị di động như: smartphone, laptop, phụ kiện công nghệ… Đây cũng là lúc mà nhiều hệ thống bán lẻ chạy nước rút về doanh số bằng cách điều chỉnh giá bán của nhiều dòng sản phẩm. Trong đó, smartphone của Samsung được ghi nhận có mức giảmgiá mạnh nhất từ trước đến nay.



Tại Di Động Việt, Galaxy Z Flip5 256GB đang được bán với giá 15,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB giá chỉ còn 16,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, giảm sâu nhất là phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB (BHĐT) cũng chỉ còn 16,99 triệu đồng, giảm lên đến 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold5 256GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này đang được bán với giá 29,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự là Galaxy Z Fold5 512GB và 1TB cũng có giá giảm lần lượt là 30,99 triệu đồng và 39,99 triệu đồng.

Với phiên bản BHĐT, Galaxy Z Fold5 512GB chỉ còn 30,99 triệu đồng, giảm 14 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản này vẫn đảm bảo nguyên seal (chưa khui máy), chỉ được kích hoạt bảo hành online trước vài ngày.

Galaxy Z Fold5 256GB giảm giá về mức 32,99 triệu đồng.

Đồng thời, các sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy S, Galaxy A…như Galaxy S23 Ultra 5G 512GB về mức 27,99 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết; Galaxy S23 Plus 256GB còn 16,99 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Bên cạnh đó, dòng Galaxy A như Galaxy A15 128GB có giá chỉ 4,29 triệu đồng (giá niêm yết 4,99 triệu đồng), Galaxy A25 5G 128GB có giá 5,89 triệu đồng (giá niêm yết 6,59 triệu đồng) và 3,39 triệu đồng (giá niêm yết 3,99 triệu đồng); Galaxy A05s 128GB giá chỉ 3,35 triệu đồng (giá niêm yết 3,99 triệu đồng)...

Hệ thống này kỳ vọng, sức mua của người dùng tăng mạnh dịp cận Tết sẽ thúc đẩy doanh số tiếp tục tăng trưởng 20% - 30%.

Đại lý liên tục đổi mới cách "câu" khách

Thay đổi phương thức tiếp cận người dùng, hệ thống CellPhoneS tạo điều kiện cho những khách mua trả góp sản phẩm Android dưới 10 triệu mà không cần trả trước, đồng thời không phát sinh thêm bất kỳ chi phí. Thủ tục chỉ cần cung cấp các giấy tờ tùy thân như CCCD có chip hoặc CMND, giấy phép lái xe đến các cửa hàng để làm hồ sơ.

"Khách hàng không cần thanh toán trước bất kỳ chi phí, hoàn tất các thủ tục là có ngay điện thoại mới với chi phí 0 đồng khi góp hàng tháng theo kỳ hạn 3, 6 hoặc 8 tháng. Đặc biệt, mức giá khách hàng mua trả góp là giá rẻ hơn sau khi đã áp dụng hết các khuyến mãi tương tự như khách hàng mua tiền mặt, không phải giá niêm yết như nhiều nơi khác. Đây là ưu đãi trả góp nhiều ưu đãi duy nhất của hệ thống trong năm 2024", đại diện CellPhoneS chia sẻ.

Đại lý chú trọng việc đổi mới về cách thức tiếp cận khách hàng trong năm 2024.

Thị trường 2024 được dự đoán là sẽ giảm 5% - 10% so với năm 2023, cũng như theo dõi xu hướng mua sắm trước Tết thì doanh số bùng nổ ngày càng chậm, người tiêu dùng sẽ có động thái thắt chặt chi tiêu trong khi kinh tế đang gặp khó khăn. Phân khúc tầm trung bị ảnh hưởng nhiều khi khách hàng mua sắm tiết kiệm, hoặc chuyển lên mua phân khúc cao nhờ các chương trình khuyến mại giảm giá sâu, thu cũ đổi mới trợ giá tốt.

"Đây là lúc hệ thống tích cực tiển khai chính sách trả góp với nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng hơn, không bị ảnh hưởng bởi các khoản phụ phí hay phí chuyển đổi, lãi suất khi góp tại hệ thống trong năm nay. Dự kiến trong thời gian tới trong chương trình Trả góp 3 không, CellphoneS sẽ tiếp tục triển khai thêm cho nhiều nhóm hàng như Laptop, TV, gia dụng", đại diện hệ thống chia sẻ. Bên cạnh đó, để thu hút khách hàng, đại diện của hệ thống này cho biết, trong tháng này sẽ triển khai chương trình trả góp cho các sản phẩm Apple cho các khách hàng sử dụng Momo với nhiều ưu đãi.