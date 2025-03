Điện thoại tự động chuyển tiền, cảnh sát phải dừng giao dịch khẩn cấp mới cứu được hơn 3,5 tỷ đồng

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/3/2025 tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến một phụ nữ suýt mất hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ đồng) mà không hề hay biết. Cụ thể, cô Chang - nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi đã phải trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi phát hiện ra tài khoản ngân hàng của mình đang bị thao túng bất thường.

Theo lời tường thuật tại sở cảnh sát, của cô Chang đã nhận một cuộc gọi giả mạo từ kẻ lừa đảo tự xưng là đại diện dịch vụ khách hàng bảo hiểm, thông báo rằng tài khoản bảo hiểm của cô có những bất thường cần giải quyết ngay lập tức để tránh thiệt hại lớn.

Nghe thấy vấn đề có thể khiến mình bị thiệt hại lớn, người phụ nữ lập tức bị hoảng loạn và đã làm theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo. Cô Chang đã tải về một ứng dụng và cung cấp thông tin xác minh cùng mật khẩu ngân hàng của mình, không hề biết rằng cô đang bị lừa chuyển số tiền lớn đến tài khoản mà kẻ lừa đảo kiểm soát.

Sau đó, khoảng 9h tối cùng ngày, cô mới phát hiện ra điều kinh hoàng, điện thoại của mình vẫn tự động thao tác đăng nhập ứng dụng ngân hàng dù không hề chạm vào. Chưa hết, cô nhận về một loạt tin nhắn mã OTP ngân hàng và các tin nhắn đăng ký vay thành công.

Số dư tài khoản của cô Chang trước khi vụ việc xảy ra là 60.000 nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng) đã bị chuyển đi nhanh chóng vào một số tài khoản lạ. Kẻ gian đứng sau còn đăng ký vay tín chấp trong ứng dụng ngân hàng thêm 40.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

May mắn thay, cô Chang đã sớm nhận ra hoạt động bất thường trên ứng dụng di động ngân hàng và ngay lập tức liên hệ với cảnh sát. Đồn cảnh sát Sa Tây thuộc Công an Tứ Xuyên nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi và phối hợp cùng Trung tâm chống gian lận của Cục Công an Nam Sung nhanh chóng đưa ra hành động. Cảnh sát chỉ đạo cô Chang tắt nguồn điện thoại, tháo thẻ SIM và ngắt kết nối mạng. Nhờ vậy, cảnh sát đã kịp thời dừng giao dịch và ngăn chặn số tiền lớn bị chuyển đi.

Với số tiền 60.000 nhân dân tệ trước đó đã được chuyển, cảnh sát địa phương cũng nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đóng băng số tài khoản của kẻ lừa đảo và thu hồi sau đó. Cô Chang là một nạn nhân khá may mắn khi phát hiện kịp thời và báo cảnh sát nhanh chóng khiến số tiền chưa kịp tẩu tán.

Cảnh sát sau đó cũng khuyến cáo người dân thường xuyên nâng cao nhận thức về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thông qua nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội chính thống của cơ quan Nhà nước...

Cần chú ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn (link) website không rõ nguồn gốc; chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ các nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại.