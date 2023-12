Diễn viên nhận cát-xê cao nhất năm 2023: Kiếm gần 1000 tỷ dù phim lỗ nặng tại phòng vé

Theo HK01, Leonardo DiCaprio là tài tử có mức cát-xê cao nhất năm 2023 khi nhận 40 triệu USD (khoảng 969 tỷ đồng) cho vai chính trong bom tấn Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese. Mức thù lao này cao gấp đôi những diễn viên hạng A khác tại Hollywood như Joaquin Phoenix, Chris Hemsworth, Vin Diesel hay Denzel Washington - những người cùng có vai diễn với cát-xê 20 triệu USD trong năm qua.

Leonardo DiCaprio trong Killers of the Flower Moon.

Nhiều năm qua, Leonardo DiCaprio nổi tiếng là "bảo chứng phòng vé" của Hollywood, người chuyên giúp các tác phẩm nặng tính hàn lâm thắng lớn khi ra rạp. Cũng vì vậy, các hãng phim muốn mời anh tham gia dự án đều phải chi ra mức cát-xê cao bậc nhất thị trường.

Với Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio vẫn cho thấy sức hút của mình khi tác phẩm thu về 154,5 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, thành tích này là không đủ để bom tấn có ngân sách 200 triệu USD này thu hồi vốn. Theo Screenrant, tác phẩm lỗ khoảng 250 triệu USD (khoảng hơn 6.000 tỷ đồng), chưa tính cách chi phí quảng bá khác.

Killers of the Flower Moon nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhưng không thành công tại phòng vé.

Tác phẩm theo thể loại chính kịch - lịch sử, lấy cảm hứng từ vụ án giết người hàng loạt nhắm vào bộ tộc da đỏ Osage ở Oklahoma đầu thế kỷ 20 nhằm chiếm quyền sở hữu các mỏ dầu của họ. Với thời lượng 206 phút, Killers of the Flower Moon bị nhận xét kén khán giả vì mạch phim chậm và nội dung phức tạp, nhiều nhân vật.

Theo các chuyên gia ở Hollywood, hãng phim không kỳ vọng quá nhiều về doanh thu của Killers of the Flower Moon. Dự án do AppleTV và Paramount đầu tư sản xuất, được thực hiện hướng tới mùa giải thưởng điện ảnh sắp tới, là ứng viên sáng giá tại Oscar năm 2024. Sau khi phát hành, phim nhận nhiều phản hồi tích cực, với số điểm 92% trên chuyên trang phê bình phim Rotten Tomatoes và điểm A- trên CinemaScore.

Những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất năm 2023: 1. Leonardo DiCaprio: 40 triệu USD (Killers of the Flower Moon) 2. Joaquin Phoenix: 20 triệu USD (Napoleon) 3. Chris Hemsworth: 20 triệu USD (Extraction 2) 4. Vin Diesel: 20 triệu USD (Fast X) 5. Denzel Washington: 20 triệu USD (The Equalizer 3) 6. Tom Cruise: 16 triệu USD (Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One) 7. Jason Momoe: 15 triệu USD (Aquaman 2)