Diễn viên Oscar "được ăn được nói, được 'gói đất' mang về": Bên trong túi quà tặng 60 món trị giá 6 con số, có cả mảnh đất ở Australia

Đối với những diễn viên đã thành danh, giải thưởng Oscar là nền tảng và minh chứng cho sự nghiệp lẫy lừng. Còn đối với những người mới, chiếc cúp vàng này như tấm vé đưa họ trở thành ngôi sao sáng trong làng.

Bên cạnh sự hoan nghênh của giới phê bình cùng tiềm năng có mức thu nhập cao hơn, việc một người có trong danh sách đề cử Oscar còn có lợi ích khác. Mỗi năm kể từ năm 1999, những ai được đề cử Oscar đều được trao chiếc túi quà tặng trị giá 100.000 USD. Những bộ quà tặng "Mọi người đều thắng" này do Distinctive Assets phân phối cho những người được đề cử ở hạng mục diễn xuất và đạo diễn, thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý. Phiên bản năm 2023 này cũng không ngoại lệ.

Oscar là một trong những sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám. Ảnh: CNBC.

Túi quà 60 món trị giá hơn 100.000 USD, cần đến 2 vali để vận chuyển

Lash Fary (người sáng lập Distinctive Assets) chia sẻ rằng sau khi các đề cử của Giải Oscars được công bố, quá trình phân phối túi sẽ bắt đầu. Trong những tuần trước lễ trao giải, nhóm Distinctive Assets sẽ liên hệ với đại diện của những người được đề cử, tìm hiểu xem họ có muốn nhận túi quà hay không và lên kế hoạch hậu cần.

Nhà sáng lập Fary cho biết những người lần đầu tiên có tên trong danh sách đề cử Oscar luôn thể hiện sự hào hứng khi nhận được gói quà tặng.

Trong một số trường hợp, nhóm Distinctive Assets cần tìm ra địa chỉ phòng khách sạn mà người đề cử đang ở và cả bí danh mà họ sử dụng để thuê phòng. Gói quà được chuyển đến từng người được đề cử trong 2 chiếc vali, giúp họ có thể dễ dàng mang mọi thứ về nhà sau khi lễ trao giải kết thúc.

"Rất nhiều người trong số họ đang đi du lịch hoặc họ sẽ vận chuyển quà đến một nơi khác. Vì vậy, chúng tôi muốn người nhận có thể dễ dàng vận chuyển quà nhất có thể", Lash Fary chia sẻ.

Túi quà tặng năm nay được định giá hơn 126.000 USD, bao gồm 60 món quà. Ưu đãi lớn nhất trong gói quà 2023 là kỳ nghỉ 3 đêm trị giá 40.000 USD tại khách sạn sang trọng The Lifestyle ở Ottawa, Canada. Người nhận có cơ hội tận hưởng tủ lạnh chất đầy đồ ăn ngon, rạp chiếu phim trong nhà cũng như lái chiếc Shelby AC Cobra 427 Roadster đời 1965 hay chiếc McLaren 2023.

Lash Fary giới thiệu về túi quà "Mọi người đều thắng" 2023. Ảnh: @lashfary.

Tiếp đến là kỳ nghỉ 3 đêm trị giá 9.000 USD tại Faro Punta Imperatore Lighthouse (Ischia, Italy) dành cho người được đề cử cùng tối đa 7 người bạn. Quá trình hút mỡ cánh tay trị giá 12.000 USD của Tiến sĩ Thomas Su, buổi tư vấn về tóc với bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tóc hàng đầu - Tiến sĩ Alan J.Bauman trị giá 7.000 USD cùng nhiều phần quà khác.

Đáng chú ý, người được đề cử Oscar còn được tặng mảnh đất 1 mét vuông ở Australia thông qua dự án bảo tồn Pieces of Australia, trị giá 50 USD. Tuy nhiên, người nhận không thể tiến hành xây dựng trên mảnh đất này. Thay vào đó, bất động sản được sử dụng để bảo tồn và tái trồng rừng trên khắp đất nước.

Mỗi người nhận có quyền quyết định xem họ có muốn sử dụng các phiếu thưởng mà họ được tặng hay không. Cơ quan thuế IRS coi túi quà này là thu nhập chịu thuế, nghĩa là người nhận quyết định chấp nhận càng nhiều món quà, họ sẽ càng phải trả nhiều tiền thuế hơn.

Trong 21 năm, Lash Fary đã tặng những kỳ nghỉ sang trọng cho người được đề cử Oscar, chưa ai từng nhận được trọn vẹn toàn bộ gói. "Theo kinh nghiệm của tôi, rất khó có khả năng họ sẽ thực hiện cả 2 chuyến đi".

MC Jimmy Kimmel nhảy dù xuống sân khấu Oscar. Ảnh: New York Post.

Ai đủ điều kiện nhận quà năm nay?

Vì gói "Mọi người đều thắng" không do Oscar phân phối chính thức, Lash Fary có quyền quyết định người nào được nhận quà. Năm nay, người được nhận quà là những người có tên đề cử cho "Đạo diễn xuất sắc", "Nữ diễn viên chính xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Riêng trường hợp phim "Everything Everywhere All at Once" do nhóm của Dan Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn, Lash Fary gửi cho mỗi người một túi quà. Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel cũng có tên trong danh sách được nhận quà. Những người được quà từ Distinctive Assets năm nay bao gồm:

Đề cử "Đạo diễn xuẩt sắc": Martin McDonagh, Dan Kwan & Daniel Scheinert, Steven Spielberg, Todd Field, Ruben Östlund.

Đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc": Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal, Bill Nighy.

Đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc": Cate Blanchett, Ana De Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams, Dương Tử Quỳnh.

Đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc": Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, Barry Keoghan, Ke Huy Quan.

Đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc": Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu.

Dương Tử Quỳnh trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của Oscar. Ảnh: Rolling Stones.

Theo CNBC Make It