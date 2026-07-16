Điều chỉnh cao tốc 25.800 tỷ đồng Gia Nghĩa - Chơn Thành

Theo Báo Đồng Nai, ông Giáp Văn Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, cho biết thời gian qua, biến động địa chính trị trên thế giới đã tác động mạnh đến giá nhiên liệu, vật liệu, nhân công và máy móc, làm tăng chi phí xây dựng cũng như các chi phí liên quan.

Vì vậy, tổng mức đầu tư dự án dự kiến sẽ tăng hơn 2.700 tỷ đồng (tương đương 14,46%), thuộc trường hợp phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hiện nhà đầu tư đã hoàn tất hồ sơ trình điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Trong đó, sẽ thay đổi theo phương án tăng vốn ngân sách nhà nước tham gia đạt 70% tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện, đồng thời chuyển thời điểm giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (hơn 6.800 tỷ đồng) sang năm 2027.

Ông Bình cho biết thêm, song song với việc kiến nghị điều chỉnh dự án, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thi công ngay khi các xã, phường bàn giao mặt bằng. Một số đơn vị đã triển khai và đạt những kết quả nhất định.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, đến nay khoảng 80% mặt bằng dự án đã được bàn giao. Trong đó, xã Nha Bích đạt 100%; xã Bù Đăng đạt 99%; xã Phước Sơn đạt 91%; các phường Chơn Thành, Đồng Xoài và xã Thọ Sơn đạt 77-87%.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124 km (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23 km, đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 101 km). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 25.800 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (xây dựng đường cao tốc) do liên danh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra là nhà đầu tư thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Tuyến đường có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, với bề rộng nền đường hơn 32 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24,75 m.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027. Khi hoàn thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Đồng Nai và Lâm Đồng mà còn đối với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tuyến đường được xác định là trục kết nối chiến lược, góp phần bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời tăng cường liên kết giữa các địa phương.