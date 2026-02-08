Điều chỉnh giờ chạy tàu Cát Linh – Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy từ ngày mai

Cụ thể, đối với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A và số 3.1 (đoạn trên cao) là 10 phút/chuyến.

Theo đó, vào khung giờ cao điểm (từ 6h30 đến 9h00 và từ 16h30 đến 19h30), tàu sẽ chạy với tần suất 6 phút/chuyến (trước đây khung giờ cao điểm là từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30); khung giờ từ 5h30 - 6h00 và 9h00 - 16h30, tần suất chạy tàu 10 phút/chuyến.

Tàu đường sắt đô thị Hà Nội hoạt động trên tuyến.

Trong khung giờ buổi tối từ 19h30-22h00, tần suất chạy tàu 15 phút/chuyến (trước đây tần suất chạy tàu là 10 phút/chuyến); thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị giữ nguyên từ 5h30 đến 22h00 hằng ngày.

Đối với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A và số 3.1 (đoạn trên cao) là 10 phút/chuyến.

Theo Công ty Đường sắt Hà Nội, việc triển khai biểu đồ chạy tàu mới là bước điều chỉnh cần thiết, phù hợp với Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố nhằm tối ưu năng lực vận chuyển và mang đến cho hành khách trải nghiệm đi lại an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường đặc biệt trong các khung giờ cao điểm có mật độ hành khách đi lại đông.