Điều đặc biệt nhất của trận chung kết Argentina - Tây Ban Nha không chỉ nằm trên sân cỏ

Có một điều rất thú vị ở mỗi kỳ FIFA World Cup: trận chung kết luôn bắt đầu từ rất lâu trước tiếng còi khai cuộc.

Ở các quán cà phê, trên mạng xã hội hay trong những cuộc trò chuyện thường ngày, người hâm mộ đã tự tạo nên một "trận chung kết" của riêng mình. Người đặt niềm tin vào bản lĩnh của Argentina, người chờ Tây Ban Nha viết tiếp câu chuyện của thế hệ mới. Họ tranh luận, dự đoán, thậm chí còn “khịa” nhau. Nhưng dù đứng ở hai chiến tuyến, tất cả lại cùng chung một nhịp đếm ngược, cùng chờ khoảnh khắc trái bóng lăn.

Năm nay, sự chờ đợi ấy càng đặc biệt hơn khi hai cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng là Argentina và Tây Ban Nha.

Trận chung kết diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam) không chỉ là cuộc so tài giữa hai đội bóng xuất sắc nhất World Cup 2026. Đằng sau 90 phút - hoặc nhiều hơn thế - là những câu chuyện khiến trận đấu trở nên đáng xem ngay cả trước khi bắt đầu: gần một thế kỷ đối đầu với thành tích cân bằng đến khó tin; cuộc chạm trán giữa hai trường phái bóng đá giàu bản sắc; và đặc biệt là màn gặp gỡ giữa Lionel Messi với Lamine Yamal - cậu bé từng được chính Messi bế trên tay trong một buổi chụp hình của UNICEF gần 20 năm trước, nay đứng ở phía bên kia chiến tuyến trong trận đấu lớn nhất hành tinh.

Chung kết World Cup 2026 đang tới rất gần.

Có những trận chung kết được nhớ vì chiếc cúp vàng. Nhưng cũng có những trận đấu khiến người ta mong chờ bởi cảm giác mọi mảnh ghép của lịch sử đều đang hội tụ. Argentina và Tây Ban Nha có lẽ là một cuộc hẹn như thế.

Hơn cả một trận chung kết

Argentina và Tây Ban Nha là một trận chung kết đáng chờ đợi không chỉ vì đây là hai đội bóng mạnh nhất World Cup 2026.

Suốt nhiều lần đối đầu trong lịch sử, hai đội gần như luôn tạo ra thế trận giằng co, nơi cán cân hiếm khi nghiêng hẳn về một phía. Không có khoảng cách đủ lớn để gọi tên một "cửa trên" tuyệt đối. Chính sự cân bằng ấy khiến mọi dự đoán đều trở nên mong manh, và cũng khiến niềm tin của hai bên người hâm mộ đều có cơ sở.

Khi hai đối thủ ngang tài gặp nhau ở trận đấu cuối cùng, điều người ta chờ đợi không chỉ là chiếc cúp vàng, mà còn là khoảnh khắc lịch sử sẽ gọi tên đội bóng xứng đáng nhất.

Với những người yêu Tây Ban Nha như Phúc Đặng (28 tuổi, TP.HCM), sức hấp dẫn của La Roja nằm ở thứ bóng đá giàu tính nghệ thuật. Đó là khả năng kiểm soát tuyến giữa, những pha phối hợp giàu kỹ thuật và niềm tin vào một thế hệ vàng mới mà Lamine Yamal đang trở thành gương mặt tiêu biểu.

"Tôi là một fan hâm mộ bị quyến rũ bởi lối chơi đậm chất kiểm soát của Tây Ban Nha. Tôi cũng muốn chứng kiến sự chuyển giao thế hệ để lứa trẻ hiện tại vươn lên đỉnh cao", Phúc Đặng chia sẻ.

Quốc Lộc (26 tuổi, TP.HCM) lại dành trọn tình cảm cho Argentina - đội tuyển luôn mang đến cảm giác bùng nổ với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và hình ảnh Lionel Messi, người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người yêu bóng đá.

"Đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi và mình hy vọng hành trình ấy sẽ khép lại bằng một cái kết thật đẹp. Mình tin rất nhiều người hâm mộ cũng mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc đó”, Quốc Lộc bày tỏ.

Điều thú vị là dù đặt niềm tin vào hai đội tuyển khác nhau, anh Phúc và anh Lộc lại có chung một niềm tin khác: đây sẽ là một trận chung kết đáng nhớ.

Hơn cả cuộc cạnh tranh cho ngôi vương, Argentina - Tây Ban Nha còn là cuộc gặp giữa hai thế hệ của bóng đá thế giới. Một bên là Lionel Messi - huyền thoại đã định nghĩa cả một kỷ nguyên, bên kia là Lamine Yamal - gương mặt được kỳ vọng sẽ mở ra chương tiếp theo. Dù chiếc cúp vàng sẽ chỉ có một chủ nhân, cả hai đều tin mình sắp được chứng kiến một khoảnh khắc mà nhiều năm sau người ta vẫn còn nhắc lại.

Song, niềm đam mê chung và tinh thần ấy đang được tiếp nối tại sự kiện văn hóa - thể thao "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc", diễn ra tại Công viên Bờ sông (TP. Thủ Đức). Nơi người hâm mộ không chỉ theo dõi trận Chung kết mà còn cùng nhau tạo nên một "One Shared Moment" đáng nhớ tại mùa FIFA World Cup 2026.

Bóng đá luôn tạo nên những cuộc đối đầu kinh điển, nhưng điều khiến FIFA World Cup trở thành ngày hội lớn nhất hành tinh không nằm ở những gì diễn ra trên sân cỏ. Đó còn là khoảnh khắc hàng triệu người hâm mộ với những màu cờ sắc áo khác nhau cùng tìm thấy một điểm chung để sẻ chia cảm xúc.

Trước giờ bóng lăn, mỗi fandom có thể mang theo niềm tự hào, bản sắc riêng dành cho đội tuyển mình yêu thích với những màn "cà khịa" không khoan nhượng. Thế nhưng, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tất cả đều cùng nín thở trước một pha bóng đẹp, cùng vỡ òa trong khoảnh khắc ghi bàn và cùng lưu giữ những ký ức không thể lặp lại. Chính những trải nghiệm tập thể ấy đã khiến FIFA World Cup vượt khỏi khuôn khổ của một giải đấu để trở thành biểu tượng của sự kết nối giữa các thế hệ người hâm mộ.

Không quá lời khi nói rằng, khi trái bóng bắt đầu lăn, mọi ranh giới cũng trở nên mờ đi.

Người ta có thể cổ vũ cho Argentina hoặc Tây Ban Nha, nhưng đều cùng sống trong một bầu không khí của hồi hộp, phấn khích và chờ đợi. Tất cả cùng nín thở trước một pha phản công, cùng bật dậy khi bóng tìm đến khung thành, rồi lại cùng ôm đầu tiếc nuối chỉ vì một cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ trong vỏn vẹn 90 phút, hàng nghìn con người xa lạ có thể cùng cười, cùng reo hò, cùng tiếc nuối như thể đã quen nhau từ rất lâu.

Chỉ trong vỏn vẹn 90 phút, hàng nghìn con người xa lạ có thể cùng cười, cùng reo hò, cùng tiếc nuối như thể đã quen nhau từ rất lâu. Ảnh: Viết Thanh.

Đó cũng là điều Quốc Lộc luôn mong chờ mỗi kỳ World Cup: "Điều đặc biệt nhất mà World Cup mang lại không chỉ là những bàn thắng hay chiếc cúp vô địch. Đây còn là dịp để bạn bè, người thân ngồi lại với nhau, cùng trải qua những cảm xúc mà không phải giải đấu nào cũng có được."

Với Phúc Đặng, sức hấp dẫn ấy còn đến từ việc bóng đá luôn biết cách kéo những người vốn ở hai chiến tuyến lại gần nhau. “ Có thể trước trận mỗi người ủng hộ một đội khác nhau, nhưng khi trận đấu diễn ra, tất cả đều cùng hồi hộp trước những pha bóng đẹp, cùng cảm nhận bầu không khí của một trận Chung kết World Cup. Đó là điều khiến mình luôn muốn xem những trận đấu lớn cùng thật nhiều người”, cậu bạn chia sẻ.

Thấu hiểu điều đó, chuỗi hoạt động “có một không hai” tại sự kiện từ Game zone, không gian kết nối ở Camping Zone, đưa các fan hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để sau cùng thăng hoa cùng cảm xúc cùng trận cầu chung kết. Mà ở đó, Coca-Cola được trở thành cầu nối, tạo điều kiện và tiếp lửa cho sự gắn kết này, góp phần tạo nên những ký ức đáng nhớ cũng như nuôi dưỡng tình yêu bóng đá qua nhiều thế hệ tại Việt Nam.

Những trải nghiệm ấy sẽ hội tụ tại "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc" - điểm hẹn không thể bỏ lỡ của cộng đồng yêu bóng đá. Từ 08:00 ngày 19/07 đến 08:00 ngày 20/07/2026 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, người hâm mộ sẽ được hòa mình vào hành trình trải nghiệm kéo dài 24 giờ với hàng loạt hoạt động giải trí, giao lưu và đặc biệt là cùng nhau sống trọn từng khoảnh khắc của trận Chung kết FIFA World Cup 2026.

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