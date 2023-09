Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công an 3 tỉnh

Chiều 19/9, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Khởi , đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động Đại tá Lê Văn Hiền - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Hiền. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bến Tre.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Hiền. Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Đại tá Lê Văn Hiền là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác, có thời gian dài đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện.

Đồng chí Giám đốc mong rằng trong thời gian tới, trên cương vị là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Hiền sẽ phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Phòng An ninh điều tra. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra phải đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Hiền hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đoàn kết cùng với tập thể cấp ủy, ban lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Cùng ngày, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này vừa ban hành quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, có 6 vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh được điều động, luân chuyển.

Cụ thể, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thượng tá Phạm Thế Anh, Trưởng Công an huyện Yên Lập đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự.

Thượng tá Nguyễn Văn Long, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Yên Lập.

Thiếu tá Hoàng Tùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Thủy.

Thượng tá Trần Thị Thu Hòa, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Thượng tá Trần Anh Nghĩa, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao quyết định, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Thủy cho Thiếu tá Hoàng Tùng. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Tại các đơn vị, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đối với các đồng chí được điều động trong đợt này.

Vào chiều 18/9, Công an huyện Kim Thành ( Hải Dương ) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương

Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương , tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc điều động Trung tá Hoàng Trường Giang - Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kim Thành.

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cũng thông báo quyết định điều động Thượng tá Lê Đình Thám - Phó Trưởng Công an huyện Kim Thành, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương.