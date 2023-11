Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 2 tỉnh, thành phía Nam

TPHCM: Có thêm Phó chủ tịch UBND TP

Sáng 11/11, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, quê quán huyện Bình Chánh, TPHCM). Trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TPHCM, Phó Bí thư Quận ủy Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 1.

Với việc ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhân sự lãnh đạo UBND TP đã được kiện toàn. Ban lãnh đạo UBND TP HCM hiện gồm Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch: Võ Văn Hoan, Dương Anh Đức, Bùi Xuân Cường, Ngô Minh Châu và Nguyễn Văn Dũng.

TPHCM: Bí thư Quận 3 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND

Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố đã thực hiện công tác nhân sự, tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Việc này nhằm đáp ứng theo yêu cầu, tình hình, nhiệm vụ đặt ra của thành phố.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình giới thiệu đại biểu Phạm Thành Kiên - Bí thư Quận ủy quận 3 - cho chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Các đại biểu tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Phạm Thành Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bình Dương: Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về công tác cán bộ.

Theo đó, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định điều động thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phú Giáo.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo về việc điều động thượng tá Lê Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Phú Giáo về nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Công an huyện Bàu Bàng.

Tại Thành uỷ Dĩ An (Bình Dương) đã diễn ra lễ trao quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy Dĩ An trao các quyết định điều động bà Võ Thị Mỹ Hà, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến công tác tại phường Đông Hòa giữ chức Bí thư Đảng ủy phường này thay bà Nguyễn Thị Thu Trang về công tác tại Thành ủy Dĩ An, giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Dĩ An.

Luân chuyển ông Nguyễn Công Thức, Giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng TP.Dĩ An đến công tác tại phường Đông Hòa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường này; Luân chuyển ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng khu vực Dĩ An đến công tác tại phường Tân Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy phường này.

Thành ủy Dĩ An trao Quyết định công nhận ông Đinh Văn Dĩ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Dĩ An khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An đã trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thắng trúng cử vào Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Thắng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, UBND thành phố Dĩ An đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tư pháp thành phố giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ thành phố Dĩ An; bổ nhiệm ông Huỳnh Công Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng.