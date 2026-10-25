Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Theo báo Cà Mau, Hội nghị đã công bố các quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

Ông Đoàn Việt Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã Nguyễn Phích, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Mã Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã Trần Văn Thời, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Trước đó vào chiều 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ.



Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động và chỉ định ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động bà Trần Minh Xuân - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM về Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Trước đó vào chiều 19/10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.



Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo đó, điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Chủ tịch UBND phường Bến Thành đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Điều động ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Điều động ông Lê Văn Thinh - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Chí Trung - Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Bổ nhiệm ông Châu Vĩ Tuấn - Trưởng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 10 cán bộ, kể từ ngày 21/10/2026. Cụ thể:

Ông Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài chính từ ngày 21/10/2026 để phân công, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Ông Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính được luân chuyển đến nhận công tác tại Đảng bộ phường Sông Trí, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, được điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Đặng Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường Đại học Vinh, được tiếp nhận về công tác tại Trường Đại học Hà Tĩnh, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Ái Liên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lạc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 – 2030; luân chuyển đến công tác tại Đảng bộ xã Thạch Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Văn Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được luân chuyển đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày 20/10, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tây Ninh, Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Cụ thể:

Bà Trần Thị Ngọc Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được điều động đến Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban.

Ông Nguyễn Minh Sang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, được điều động đến Văn phòng UBND tỉnh nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lưu Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban.